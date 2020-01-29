Культура

сегодня, 16:23

Артисты театра им. Л. Толстого пошли в библиотеку им. С. Есенина, чтобы рассказать об А. Чехове

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#ЛГАТД #театр #Чехов
Артисты театра им. Л. Толстого пошли в библиотеку им. С. Есенина, чтобы рассказать об А. Чехове

Сценарий написали специально ко дню рождения классика.

Сегодня, 29 января, исполняется 160 лет со дня рождения великого русского писателя А. П. Чехова.

Большие поклонники его творчества артисты Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого Любовь Кабанова и Николай Чебыкин по случаю юбилея подготовили собственную творческую программу и совершенно бесплатно показывают ее липчанам.

Первая встреча уже состоялась накануне чеховского дня рождения вчера в областной библиотеке.

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Сценарий артисты писали сами. В его основе известные произведения «Рассказ госпожи NN», «На подводе», «В рождественскую ночь», «Дама с собачкой». Кроме того, Николай Чебыкин под гитару исполняет русские романсы 19 века

- Мы хотим таким образом привлечь внимание к творчеству нашего любимого автора, - рассказал Николай Чебыкин, - Чехов будет актуален всегда, в том числе и в современный век технологий и скорости. Ведь люди по-прежнему ищут гармонии в отношениях друг с другом, а также особой внутренней тишины, которую воспевал Антон Павлович.

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У липчан есть возможность попасть на это представление уже сегодня: в 17.00 оно начнется в Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина (ул. Космонавтов).

Кроме того, артисты заявляют, что по заявкам готовы показать свое выступление и в других учреждениях - библиотеках, образовательных учреждений. Ведь как они считают – Чехова много не бывает.

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#ЛГАТД #театр #Чехов

Комментарии (2)

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Ленин

33 минуты назад
Тухлый отстой оккупационного режима.))
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Театрал

52 минуты назад
Молодцы, хоть кто-нибудь делает добро в этом мире не за деньги, а по велению сердца.
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