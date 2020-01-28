Почему прожиточный минимум снижается, хотя инфляция растет

В Липецкой области понизили прожиточный минимум. Соответствующее постановление подписал глава администрации Липецкой области. Так, за четвертый квартал 2019 года составляет 9169 рублей в расчете на душу населения. Кварталом ранее он был на 230 рублей больше (9399 рублей).





Для расчета прожиточного минимума используется потребительская корзина. Значительную часть в ней составляют продукты питания — это 10 основных позиций: хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясные и рыбные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры. Их стоимость рассчитывается на основе утвержденного минимального набора продуктов питания для основных социально-демографических групп населения и данных об уровне потребительских цен на продукты питания. И снижение размера прожиточного минимума связано со снижением цен на некоторые продукты питания. Прожиточный минимум, как правило, ежегодно снижается в III или IV квартале (в сравнении с предыдущими), а наибольшей за год его величина бывает во II квартале.



Закон определяет, что основное предназначение прожиточного минимума — это оценка уровня жизни населения, обоснование минимального размера оплаты труда и пенсии, социальных пособий, а также формирование федерального бюджета, с учетом социальной нагрузки. Так, ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей в размере величины прожиточного минимума для детей в Липецкой области установили с 1 января 2020 года исходя из прожиточного минимума за II квартал 2019 года как самого большого показателя.



Потребительскую корзину пересмотрят с 2021 года в большую сторону как в целом по стране, так и в регионах. Для разработки новой потребительской корзины уже создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, объединений работодателей, научных организаций, других заинтересованных организаций.



Постановлением администрации Липецкой области от 23 января 2020 года №20 величина прожиточного минимума по Липецкой области за четвертый квартал 2019 года установлена: в расчете на душу населения – 9169 рублей, для трудоспособного населения – 9914 рублей, для пенсионеров – 7710 рублей, для детей – 9308 рублей.



Прожиточный минимум – это стоимость минимальной потребительской корзины плюс обязательные платежи и сборы. Его рассчитывают ежеквартально из стоимости конкретных товаров и услуг. В связи с этим появляется вопрос — почему товары и услуги дорожают, а прожиточный минимум снижается? Администрация Липецкой области дала разъяснения на своем официальном портале Для расчета прожиточного минимума используется потребительская корзина. Значительную часть в ней составляют продукты питания — это 10 основных позиций: хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясные и рыбные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры. Их стоимость рассчитывается на основе утвержденного минимального набора продуктов питания для основных социально-демографических групп населения и данных об уровне потребительских цен на продукты питания. И снижение размера прожиточного минимума связано со снижением цен на некоторые продукты питания. Прожиточный минимум, как правило, ежегодно снижается в III или IV квартале (в сравнении с предыдущими), а наибольшей за год его величина бывает во II квартале.Закон определяет, что основное предназначение прожиточного минимума — это оценка уровня жизни населения, обоснование минимального размера оплаты труда и пенсии, социальных пособий, а также формирование федерального бюджета, с учетом социальной нагрузки. Так, ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей в размере величины прожиточного минимума для детей в Липецкой области установили с 1 января 2020 года исходя из прожиточного минимума за II квартал 2019 года как самого большого показателя.Потребительскую корзину пересмотрят с 2021 года в большую сторону как в целом по стране, так и в регионах. Для разработки новой потребительской корзины уже создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, объединений работодателей, научных организаций, других заинтересованных организаций.Постановлением администрации Липецкой области от 23 января 2020 года №20 величина прожиточного минимума по Липецкой области за четвертый квартал 2019 года установлена: в расчете на душу населения – 9169 рублей, для трудоспособного населения – 9914 рублей, для пенсионеров – 7710 рублей, для детей – 9308 рублей.