Общество
38 минут назад
Липчан очаровал вечерний снегопад
Эмоции и красивые снимки – в обзоре Instagram.
Вчера вечером Липецк можно было смело назвать центром зимней сказки. Город укутывал неспешный снегопад, улицы и дороги покрывались мягкими пушистыми большими хлопьями снега. В такую волшебную комфортную погоду многие предпочли прогуляться по городу, а не наблюдать за зимней сказкой из окна. Атмосферные снимки – в обзоре Instagram.
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