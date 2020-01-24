Общество

38 минут назад

Липчан очаровал вечерний снегопад

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#снег #соцсети

Эмоции и красивые снимки – в обзоре Instagram.

Вчера вечером Липецк можно было смело назвать центром зимней сказки. Город укутывал неспешный снегопад, улицы и дороги покрывались мягкими пушистыми большими хлопьями снега. В такую волшебную комфортную погоду многие предпочли прогуляться по городу, а не наблюдать за зимней сказкой из окна. Атмосферные снимки – в обзоре Instagram.



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Ура!!! Снег!

Публикация от Саида (@saida_sai2007)



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#снег #соцсети

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