Липчан очаровал вечерний снегопад

Эмоции и красивые снимки – в обзоре Instagram.

Вчера вечером Липецк можно было смело назвать центром зимней сказки. Город укутывал неспешный снегопад, улицы и дороги покрывались мягкими пушистыми большими хлопьями снега. В такую волшебную комфортную погоду многие предпочли прогуляться по городу, а не наблюдать за зимней сказкой из окна. Атмосферные снимки – в обзоре Instagram.