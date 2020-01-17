Налоговый вычет вернут за все лекарства от врача

Раньше для получения вычета лекарство должно было входить в список, который утвержден постановлением правительства РФ №201, сейчас вернуть часть уплаченного НДФЛ можно при покупке любого лекарства, которое выписано врачом. Соответствующие изменения федерального закона действуют для лекарств, купленных в 2019 году, заявить о налоговом вычете можно при подаче декларации в нынешнем году — декларационная кампания-2020 уже началась.



Размер социального налогового вычета остался прежним — 120 тысяч рублей. Получить его можно двумя способами: подать декларацию 3-НДФЛ с подтверждающими документами в налоговый орган или в течение года у своего работодателя. В последнем случае нужно получить в налоговом органе уведомление о подтверждении права на социальный налоговый вычет и представить его в бухгалтерию. К подтверждающим документам относятся рецептурный бланк и платежные документы (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т. п.).



В среднем каждый житель Липецкой области потратил за год на лекарства 7 331 рубль — на 187 рублей или 3% больше, чем годом раньше, сообщает Росстат в исследовании здравоохранения в России-2019. Всего в розницу в регионе продали лекарств на 8 миллиардов 410 миллионов рублей.



Среднестатистический россиянин тратил в год на лекарства 7 506 рублей — на 8% больше. Настоящими «аптечными маньяками» оказались жители Севастополя, которые отдали за таблетки и мази по 22 339 рублей: при том за год они сократили расходы на медикаменты на 4 880 рублей (15,6%). Меньше всего доверяли фармацевтам в Ингушетии — там на лекарства в аптеках тратили всего по ...46 рублей на человека (+2 рубля за год).



