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47 минут назад

Рудковская обвинила Авербуха в воровстве и скупости

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#обвинение #ледовое шоу
Рудковская обвинила Авербуха в воровстве и скупости

Песню Димы Билана использовали для ледового шоу.

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом. Об этом она написала в своем Telegram-канале, пишут «Известия».

Продюсер уточнила, что Авербух в своем ледовом шоу использовал без разрешения правообладателя песню Димы Билана «Держи». Рудковская отметила, что ожидала извинений от Авербуха, но он их не принес. Продюсер уточнила, что штраф за неправомерное использование песни может составлять до 5 млн рублей. Она предположила, что Авербух — очень богатый человек, раз может позволить себе такие выплаты.

Ранее жена неоднократного победителя Олимпийских игр Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила хореографа и постановщика Илью Авербуха в скупости. По ее словам, Евгения Медведева, участвовавшая в постановке Авербуха, получала несопоставимые суммы, которые не заслуживает мировая звезда фигурного катания. Также Рудковская обратила внимание на то, что на участвующих в шоу-программах спортсменов выпадает колоссальная нагрузка, пишет «Газета».
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#обвинение #ледовое шоу

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