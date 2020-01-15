В Липецке уже начали искать подрядчиков на дорожные ремонты

Чиновники решили заранее провести аукцион.

Управление главного смотрителя Липецка объявил электронный аукцион на дорожные ремонты в 2020 году. Чиновники на этот раз решили найти подрядчиков на работы как никогда рано, чтобы дорожники успели уложиться в сроки и им не пришлось доделывать объекты в декабре.



Ремонт автомобильных дорог на улице Водопьянова (от дома №106а по проспекту Победы до дома №41 по улице Водопьянова) и Заводской площади (от дома №193 по улице Студеновская до дома №2 по улице Баумана) оценили в 108 484 844 рублей. Победитель тендера определится во время электронного аукциона, намеченного на конец января. Дорожные работы там планируют начать сразу после заключения контракта.



Подрядчику предстоит провести демонтаж и монтаж бортовых камней, выровнять люки колодцев и ливневок с дорогой, заменить изношенное основание дорог и тротуаров, выложить георешетки, заменить покрытие дрог и пешеходных зон, в районе остановок — уложить плитку, нанести дорожную разметку, отремонтировать ограждения, знаки и светофоры. На все эти работы подрядчику отведен срок до 1 сентября.



Напомним, в 2020 году в Липецке продолжится реконструкция проспекты Победы (протяженность объекта 3,6 км) и начнется расширение улицы Баумана (от площади Заводской до автодороги Орел – Тамбов, 1,65 км). В региональном центре также планируют отремонтировать улицу Минскую (от кольцевого движения улицы Стаханова до улицы Ангарской).