Общество

сегодня, 10:34

В Липецке уже начали искать подрядчиков на дорожные ремонты

8 775
#тендер #дорожный ремонт
2
В Липецке уже начали искать подрядчиков на дорожные ремонты

Чиновники решили заранее провести аукцион.

Управление главного смотрителя Липецка объявил электронный аукцион на дорожные ремонты в 2020 году. Чиновники на этот раз решили найти подрядчиков на работы как никогда рано, чтобы дорожники успели уложиться в сроки и им не пришлось доделывать объекты в декабре.

Ремонт автомобильных дорог на улице Водопьянова (от дома №106а по проспекту Победы до дома №41 по улице  Водопьянова) и Заводской площади (от дома №193 по улице Студеновская до дома №2 по улице Баумана) оценили в 108 484 844 рублей. Победитель тендера определится во время электронного аукциона, намеченного на конец января. Дорожные работы там планируют начать сразу после заключения контракта. 

Подрядчику предстоит провести демонтаж и монтаж бортовых камней, выровнять люки колодцев и ливневок с дорогой, заменить изношенное основание дорог и тротуаров, выложить георешетки, заменить покрытие дрог и пешеходных зон, в районе остановок — уложить плитку, нанести дорожную разметку, отремонтировать ограждения, знаки и светофоры. На все эти работы подрядчику отведен срок до 1 сентября.

Напомним, в 2020 году в Липецке продолжится реконструкция проспекты Победы (протяженность объекта 3,6 км) и начнется расширение улицы Баумана (от площади Заводской до автодороги Орел – Тамбов, 1,65 км). В региональном центре также планируют отремонтировать улицу Минскую (от кольцевого движения улицы Стаханова до улицы Ангарской).
8 775
#тендер #дорожный ремонт
2

Комментарии (8)

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123

57 минут назад
Когда едешь по проспекту победы на участке танк- кольцевая площадь глаз радуется что на самих остановках нет не каких торгашей визуально это смотрится очень красиво рекмонт проспекта обойдется более чем в миллиард рублей не ужели на эти деньги мэрия не нашла денег оборудовать остановки веб камерами в рамках программы безопасный город и защита от вандалов в случае если повреждено стекло остановки можно было посмотреть кто это сделал
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Мама Стифлера

сегодня, 10:53
А когда проспект начнут ремонтировать? Когда ожидать начала транспортного коллапса?
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Перри Мейсон

сегодня, 10:53
Ну, сейчас в комментах нытики оторвутся... Одно и то же нытье изо дня в день из статьи в статью...
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Все идёт по плану

сегодня, 10:50
Страшно представить, не пугайтесь так. Послушайте послание ВВП и успокойтесь.
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Страшно представить

сегодня, 10:48
Сколько денег скиздили на одном только городище,не говоря про пруд и парки.
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налсуР

сегодня, 10:46
Миротворец, ми так думаэм.
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Миротворец

сегодня, 10:41
Вы действительно думаете что аукцион возьмет кто то не свой?)))))
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Куй железо

сегодня, 10:38
Не отходя от кассы.
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