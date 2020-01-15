Штраф в 1 млн рублей грозит липецкому предпринимателю

Бизнесмен торговал спиртным без лицензии.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области обратилось в региональный арбитражный суд с заявлением на предпринимателя из Липецка. Чиновники намерены привлечь бизнесмена к административной ответственности за торговлю спиртным без лицензии. Наказание по ч.3. ст. 14.17 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, отмечают в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области.



Как указано в заявлении, в январе 2019 года сотрудники управления потребительского рынка установили, что в киоске, расположенном на улице 40 лет Октября, торгуют пивом. Кроме того, в ходе осмотра внутри ларька было обнаружено и изъято 12 бутылок водки без маркировки, предусмотренной федеральным законодательством.





