Общество

51 минуту назад

Штраф в 1 млн рублей грозит липецкому предпринимателю

1 636
#торговля #лицензия #штраф #пиво
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Штраф в 1 млн рублей грозит липецкому предпринимателю

Бизнесмен торговал спиртным без лицензии.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области обратилось в региональный арбитражный суд с заявлением на предпринимателя из Липецка. Чиновники намерены привлечь бизнесмена к административной ответственности за торговлю спиртным без лицензии. Наказание по ч.3. ст. 14.17 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, отмечают в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области.

Как указано в заявлении, в январе 2019 года сотрудники управления потребительского рынка установили, что в киоске, расположенном на улице 40 лет Октября, торгуют пивом. Кроме того, в ходе осмотра внутри ларька было обнаружено и изъято 12 бутылок водки без маркировки, предусмотренной федеральным законодательством.


1 636
#торговля #лицензия #штраф #пиво
1

Комментарии (1)

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Сергей 13

38 минут назад
Это залёт.Шо,не проплатил своевременно?
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