Общество

сегодня, 14:37

Липецкие дороги от снега помогает чистить чат

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#снег #дорога
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Липецкие дороги от снега помогает чистить чат

Все дорожники объединены в одну беседу.

В управлении дорог и транспорта Липецкой области с наступлением снежной зимы запустили работу «горячей линии». На номера 250-410 и 220-443 можно пожаловаться на неочищенную от снега проезжую часть. Липчане пользуются «горячей линией», тем самым запуская механизм решения проблемы. Быстро почистить проблемные участки от снега помогает система взаимодействия ответственных лиц, выстроенная в управлении дорог.

- Круглосуточно работает диспетчерская, через систему ГЛОНАСС она контролирует передвижение техники в регионе. Когда поступает жалоба, она немедленно передаётся в рабочий чат, где зарегистрированы все руководители филиалов ОГУП "Липецкдоравтоцентр". Соответственно, жалобы отрабатываются очень оперативно. В среднем, до получаса тратится на переброску техники, - уточнили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

В ведомстве отметили, что сейчас «горячая линия» не работает в режиме аврала — звонков мало. Например, сегодня утром поступило всего два обращения: насчет трассы Р-119 Орёл - Елец - Липецк - Тамбов и автодороги между селами Дрязги и Пластинки. Оба участка уже очищены от снега.
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#снег #дорога
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Комментарии (4)

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3 минуты назад
Эта служба чисьит федеральные и регтнальные дороги. К Липецким дорогам никакогл отношентя не имея.
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Косой

30 минут назад
Забейте, как всегда! Растает и сам...
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житель

36 минут назад
никогда не чистится разворот на ул.Белана напротив дома №2
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Куралес

сегодня, 14:49
Снега как такового еще не было ,а такой переполох ,толи я до будя)))
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