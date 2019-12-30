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38-летнюю липчанку обманули в социальной сети

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#мошенничество
38-летнюю липчанку обманули в социальной сети

Задержана 31-летняя жительница Липецка.

В начале декабря 38-летняя липчанка нашла в социальной сети страницу по продаже одежды. Пообщавшись в переписке с продавцом, женщина оформила заказ на обувь стоимостью 2800 рублей. Деньги липчанка перевела продавцу на номер сотового телефона. Однако в обещанный срок обувь так и нее прислали, а продавец на сообщения и звонки отвечать перстала. Поняв, что стала жертвой мошеннических действий злоумышленницы, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана предполагаемая участница данного преступления – 31-летняя липчанка, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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#мошенничество

Комментарии (1)

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Викторм

38 минут назад
Опять цыгане.
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