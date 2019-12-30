38-летнюю липчанку обманули в социальной сети

Задержана 31-летняя жительница Липецка.



В начале декабря 38-летняя липчанка нашла в социальной сети страницу по продаже одежды. Пообщавшись в переписке с продавцом, женщина оформила заказ на обувь стоимостью 2800 рублей. Деньги липчанка перевела продавцу на номер сотового телефона. Однако в обещанный срок обувь так и нее прислали, а продавец на сообщения и звонки отвечать перстала. Поняв, что стала жертвой мошеннических действий злоумышленницы, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.



- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана предполагаемая участница данного преступления – 31-летняя липчанка, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

