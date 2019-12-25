Общество
сегодня, 11:50
В селе Задонского района готовятся к введению картантина по бруцеллезу
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Постановление о введении карантина находится на подписи у губернатора Липецкой области
О вспышке бруцеллеза в Липецкой области сообщают ветеринарные ведомства соседних областей.
"Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям информирует о возникновении бруцеллеза у 11 голов крупного рогатого скота и 1 головы мелкого рогатого скота в ЛПХ Липецкой области.
Данное заболевание является зоонозной бактериальной инфекцией, с высоким потенциалом хронизации, характеризующееся разнообразной симптоматикой, но наиболее часто идёт поражение опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, и протекающее на фоне общеинтоксикационного и лихорадочного состояния, другими словами идёт поражение опорно-двигательного аппарата, нервной, половой и других систем.
Бруцеллы устойчивы во внешней среде. В воде они сохраняются свыше 2 месяцев, в молоке — 40 дней, в брынзе — 2 месяца, в сыром мясе — 3 месяца, в засоленном — до 30 дней, в шерсти — до 4 месяцев, погибают при нагревании и под воздействием многих дезинфицирующих веществ. От больного человека здоровому бруцеллы не передаются. Резервуаром и источником инфекции являются домашние животные (овцы, козы, коровы, свиньи, реже собаки).
Бруцеллы проникают через малейшие повреждения кожи. Пищевое заражение часто происходит через сырое молоко, а также при употреблении молочных продуктов (брынза, сыр, масло). Заражение воздушным путем может наступить при попадании в дыхательные пути пыли, содержащей бруцеллы (в местах выпаса и в загонах для содержания овец)", сообдщает Управление ветеринарной службы по ветеринарному и фитосанитрному надзору Курской и Орловской областей.
Как стало известно GOROD48 вспышка бруцеллеза зарегистрированна в крестьянско-феремерском хозяйстве села Калабино Задонского района. В данный момент постановление о введение каратнина в Калабино находится на подписи у главы администрации Липеецйкой области Игоря Артамонова. Возможно карантин будет введен уже сегодня. По данным GOROD48 зараженной скот уже ликвидирован, все жители села привиты от бруцеллеза.
Фото: 123ru.net
"Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям информирует о возникновении бруцеллеза у 11 голов крупного рогатого скота и 1 головы мелкого рогатого скота в ЛПХ Липецкой области.
Данное заболевание является зоонозной бактериальной инфекцией, с высоким потенциалом хронизации, характеризующееся разнообразной симптоматикой, но наиболее часто идёт поражение опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, и протекающее на фоне общеинтоксикационного и лихорадочного состояния, другими словами идёт поражение опорно-двигательного аппарата, нервной, половой и других систем.
Бруцеллы устойчивы во внешней среде. В воде они сохраняются свыше 2 месяцев, в молоке — 40 дней, в брынзе — 2 месяца, в сыром мясе — 3 месяца, в засоленном — до 30 дней, в шерсти — до 4 месяцев, погибают при нагревании и под воздействием многих дезинфицирующих веществ. От больного человека здоровому бруцеллы не передаются. Резервуаром и источником инфекции являются домашние животные (овцы, козы, коровы, свиньи, реже собаки).
Бруцеллы проникают через малейшие повреждения кожи. Пищевое заражение часто происходит через сырое молоко, а также при употреблении молочных продуктов (брынза, сыр, масло). Заражение воздушным путем может наступить при попадании в дыхательные пути пыли, содержащей бруцеллы (в местах выпаса и в загонах для содержания овец)", сообдщает Управление ветеринарной службы по ветеринарному и фитосанитрному надзору Курской и Орловской областей.
Как стало известно GOROD48 вспышка бруцеллеза зарегистрированна в крестьянско-феремерском хозяйстве села Калабино Задонского района. В данный момент постановление о введение каратнина в Калабино находится на подписи у главы администрации Липеецйкой области Игоря Артамонова. Возможно карантин будет введен уже сегодня. По данным GOROD48 зараженной скот уже ликвидирован, все жители села привиты от бруцеллеза.
Фото: 123ru.net
3 1269
Гость
А$%$
сколько ж можно?