Общество

сегодня, 11:50

В селе Задонского района готовятся к введению картантина по бруцеллезу

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#карантин #бруцеллез #
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В селе Задонского района готовятся к введению картантина по бруцеллезу

Постановление о введении карантина находится на подписи у губернатора Липецкой области

О вспышке бруцеллеза в Липецкой области сообщают ветеринарные ведомства соседних областей.

"Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям информирует о возникновении бруцеллеза у 11 голов крупного рогатого скота и 1 головы мелкого рогатого скота в ЛПХ Липецкой области.

Данное заболевание является зоонозной бактериальной инфекцией, с высоким потенциалом хронизации, характеризующееся разнообразной симптоматикой, но наиболее часто идёт поражение опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, и протекающее на фоне общеинтоксикационного и лихорадочного состояния, другими словами идёт поражение опорно-двигательного аппарата, нервной, половой и других систем.

Бруцеллы устойчивы во внешней среде. В воде они сохраняются свыше 2 месяцев, в молоке — 40 дней, в брынзе — 2 месяца, в сыром мясе — 3 месяца, в засоленном — до 30 дней, в шерсти — до 4 месяцев, погибают при нагревании и под воздействием многих дезинфицирующих веществ. От больного человека здоровому бруцеллы не передаются. Резервуаром и источником инфекции являются домашние животные (овцы, козы, коровы, свиньи, реже собаки).

Бруцеллы проникают через малейшие повреждения кожи. Пищевое заражение часто происходит через сырое молоко, а также при употреблении молочных продуктов (брынза, сыр, масло). Заражение воздушным путем может наступить при попадании в дыхательные пути пыли, содержащей бруцеллы (в местах выпаса и в загонах для содержания овец)", сообдщает Управление ветеринарной службы по ветеринарному и фитосанитрному надзору Курской и Орловской областей.

Как стало известно GOROD48 вспышка бруцеллеза зарегистрированна в крестьянско-феремерском хозяйстве села Калабино Задонского района. В данный момент постановление о введение каратнина в Калабино находится на подписи у главы администрации Липеецйкой области Игоря Артамонова. Возможно карантин будет введен уже сегодня. По данным GOROD48 зараженной скот уже ликвидирован, все жители села привиты от бруцеллеза. 

Фото: 123ru.net


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#карантин #бруцеллез #
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Комментарии (3)

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Гость

5 минут назад
А$%$, Вот именно раньше одно сено было, а сейчас даже пчёлы дохнут стали. А что же тогда о скажите говорить. И что она ест?
ответить

А$%$

21 минуту назад
Меньше надо кормить скот всяким зарубежным дерьмом. ДА ПОМОЖЕТ НАМ ПОДНЕБЕСНАЯ ( ДРУЗЬЯ).
ответить

сколько ж можно?

25 минут назад
картантин
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