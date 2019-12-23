Экономика
22 минуты назад
Липецкий аэропорт не готов к приему «боингов» и «аэробусов» «Турецких авиалиний»
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К тому же иностранному перевозчику еще не понятен туристический потенциал региона.
Сегодня в администрации области подвели промежуточные итоги развития инвестиционного потенциала региона.
Полные результаты деятельности администрации области по привлечению инвестиций станут известны к марту следующего года, но, по словам вице-губернатора Дмитрия Аверова, уже можно говорить о росте в 12,5% к январю-ноябрю прошлого года.
В этом году резидентами ОЭЗ «Липецк» стало 4 компании. Только за последние два месяца руководство ОЭЗ «Липецк» провело переговоры с 40 потенциальными инвесторами. Пять из них готовы стать резидентами грязинской и елецкой площадок хоть завтра - их заявки уже в начале следующего года будут рассмотрены наблюдательным Советом ОЭЗ, еще четыре предприятия находятся в состоянии «предодобрения».
- Привлечение инвестиций - достаточно трудоемкий и сложный процесс. Некоторые нынешние наши резиденты четыре года рассматривали возможность войти в ОЭЗ «Липецк». Многое зависит от внутренних процедур компаний. Бывает так, что есть хорошая бизнес-идея, но не все сразу гладко складывается с финансированием проекта, - подчеркнул Дмитрий Аверов.
А какие проекты развиваются в региональных особых экономических зонах? Они тоже могут похвастаться успешными проектами. Так, в особой экономической зоне «Тербуны» приступила ко строительству второй очереди завода по переработке масличных культур компания «Черноземье» - итого вложения в завод составят 13 млрд рублей. В Тербунах свой завод по переработке овощей и их последующей заморозке достраивает компания «Агробитхолод» (он заработает в 2020 году). Собственники вложили в проект 1,6 млрд рублей. На предприятии будет создано 300 рабочих мест. В этом году в особой экономической зоне «Данков» заработал китайский завод «Ангел Ист Рус» по производству дрожжей (резидент вложил в предприятие более 6,8 млрд рублей и уже заявил о желании построить вторую очередь производства). В этой же зоне начата реализация проекта компании «ИстАгро Дон» по переработке топинамбура. При этом строительство этого завода планировалось несколькими годами ранее, но потом авторы проекта завязли в поисках источников финансирования.
- Нашими точками роста являются, понятно, елецкая и грязинская площадки ОЭЗ «Липецк». А из региональных зон - Данков и Тербуны. У группы «Черкизово» есть серьезные планы развития бизнеса в ряде районов области, - заметил вице-губернатор.
Крупнейшим инвестором, впрочем, остается ПАО «НЛМК». По словам начальника областного управления инвестиций и инноваций Сергея Шаронина, на металлургию приходится 40% всего объема инвестиций этого года. На втором месте - инвестиции в сельское хозяйство, на третьем - в переработку сельхозпродукции.
А вот с автопроизводством у нас не сложилось. Так, китайский автоконцерн «Лифан» в ОЭЗ «Липецк», очевидно, так и не появится. И хотя «Лифан» формально остается резидентом зоны, зарезервированный ранее под строительство автозавода земельный участок гендиректор «Липецка» Дмитрий Дударев уже назвал свободным - на него может претендовать любой новый инвестор.
Кстати, о зоне. Общая сумма средств из областного бюджета, вложенных в создание на ее территории объектов инженерной инфраструктуры, составила с 2007 года 3,8 млрд рублей. За это же время резиденты ОЭЗ «Липецк» заплатили в местные и областной бюджеты 1,9 млрд рублей налогов.
- Не позднее 2023 года все такие бюджетные инвестиции полностью окупятся, - заявил Дмитрий Дударев.
На предприятиях зоны сейчас трудятся 4500 человек. Их количество за несколько лет увеличится до 5500 человек. Средняя зарплата на предприятиях-резидентах зоны - 50-55 тысяч рублей в месяц. И не у начальства, а у специалистов. Совокупный фонд оплаты труда, таким образом, составляет 2,22 миллиарда рублей. В региональный бюджет от НДФЛ поступает 13% от этой суммы. Еще 30% налогов - взносы в фонды социального страхования. В итоге сумма полученных налогов уже достигает миллиарда рублей в год.
Бюджетные вложения в развитие ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Аверов сравнил с курицей, которая будет долго нести золотые яйца. Эти средства вернутся в казну в виде налогов и отчислений и дальше будут работать на экономику региона:
- Наша цель - получить не менее миллиарда рублей местных налогов уже в 2022 году.
А что еще, кроме дешевой рабочей силы (вице-губернатор согласился, что Россия по средним зарплатам уже уступает Китаю), привлекает иностранный бизнес в ОЭЗ «Липецк»?
По словам Дмитрия Аверова, инвесторы находят в Липецкой области понятные условия работы с госвластью. Во-вторых, тут - быстрый и дешевый доступ к инженерной инфраструктуре. В-третьих, - логистика. Липецк близок к Москве, а, следовательно, к очень лакомому рынку сбыта. Также региональная власть услышала пожелание итальянского пула инвесторов готовить необходимые резидентам зоны кадры, и вскоре в ОЭЗ «Липецк» появится свой центр компетенций.
В конце брифинга Сергей Шаронин продемонстрировал СМИ несколько дипломов, свидетельствующих о признании иностранным бизнесом успехов региональной власти по формированию привлекательной инвестиционной среды (в категории «стабильно низкий инвестиционный риск» наш регион опережают лишь Московская и Белгородская области).
На брифинге журналисты поинтересовались итогами сентябрьского визита в Липецк представителей крупнейшего мирового авиаперевозчика - Turkish Airlines. Оказалось, что эта авиакомпания готова летать в Липецк, но ее сдерживают два фактора: взлетно-посадочная полоса нашего «международного» аэропорта недостаточно длинна для приема турецких авиалайнеров, также иностранному перевозчику не понятен туристический потенциал региона.
Полные результаты деятельности администрации области по привлечению инвестиций станут известны к марту следующего года, но, по словам вице-губернатора Дмитрия Аверова, уже можно говорить о росте в 12,5% к январю-ноябрю прошлого года.
В этом году резидентами ОЭЗ «Липецк» стало 4 компании. Только за последние два месяца руководство ОЭЗ «Липецк» провело переговоры с 40 потенциальными инвесторами. Пять из них готовы стать резидентами грязинской и елецкой площадок хоть завтра - их заявки уже в начале следующего года будут рассмотрены наблюдательным Советом ОЭЗ, еще четыре предприятия находятся в состоянии «предодобрения».
- Привлечение инвестиций - достаточно трудоемкий и сложный процесс. Некоторые нынешние наши резиденты четыре года рассматривали возможность войти в ОЭЗ «Липецк». Многое зависит от внутренних процедур компаний. Бывает так, что есть хорошая бизнес-идея, но не все сразу гладко складывается с финансированием проекта, - подчеркнул Дмитрий Аверов.
А какие проекты развиваются в региональных особых экономических зонах? Они тоже могут похвастаться успешными проектами. Так, в особой экономической зоне «Тербуны» приступила ко строительству второй очереди завода по переработке масличных культур компания «Черноземье» - итого вложения в завод составят 13 млрд рублей. В Тербунах свой завод по переработке овощей и их последующей заморозке достраивает компания «Агробитхолод» (он заработает в 2020 году). Собственники вложили в проект 1,6 млрд рублей. На предприятии будет создано 300 рабочих мест. В этом году в особой экономической зоне «Данков» заработал китайский завод «Ангел Ист Рус» по производству дрожжей (резидент вложил в предприятие более 6,8 млрд рублей и уже заявил о желании построить вторую очередь производства). В этой же зоне начата реализация проекта компании «ИстАгро Дон» по переработке топинамбура. При этом строительство этого завода планировалось несколькими годами ранее, но потом авторы проекта завязли в поисках источников финансирования.
- Нашими точками роста являются, понятно, елецкая и грязинская площадки ОЭЗ «Липецк». А из региональных зон - Данков и Тербуны. У группы «Черкизово» есть серьезные планы развития бизнеса в ряде районов области, - заметил вице-губернатор.
Крупнейшим инвестором, впрочем, остается ПАО «НЛМК». По словам начальника областного управления инвестиций и инноваций Сергея Шаронина, на металлургию приходится 40% всего объема инвестиций этого года. На втором месте - инвестиции в сельское хозяйство, на третьем - в переработку сельхозпродукции.
А вот с автопроизводством у нас не сложилось. Так, китайский автоконцерн «Лифан» в ОЭЗ «Липецк», очевидно, так и не появится. И хотя «Лифан» формально остается резидентом зоны, зарезервированный ранее под строительство автозавода земельный участок гендиректор «Липецка» Дмитрий Дударев уже назвал свободным - на него может претендовать любой новый инвестор.
Кстати, о зоне. Общая сумма средств из областного бюджета, вложенных в создание на ее территории объектов инженерной инфраструктуры, составила с 2007 года 3,8 млрд рублей. За это же время резиденты ОЭЗ «Липецк» заплатили в местные и областной бюджеты 1,9 млрд рублей налогов.
- Не позднее 2023 года все такие бюджетные инвестиции полностью окупятся, - заявил Дмитрий Дударев.
На предприятиях зоны сейчас трудятся 4500 человек. Их количество за несколько лет увеличится до 5500 человек. Средняя зарплата на предприятиях-резидентах зоны - 50-55 тысяч рублей в месяц. И не у начальства, а у специалистов. Совокупный фонд оплаты труда, таким образом, составляет 2,22 миллиарда рублей. В региональный бюджет от НДФЛ поступает 13% от этой суммы. Еще 30% налогов - взносы в фонды социального страхования. В итоге сумма полученных налогов уже достигает миллиарда рублей в год.
Бюджетные вложения в развитие ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Аверов сравнил с курицей, которая будет долго нести золотые яйца. Эти средства вернутся в казну в виде налогов и отчислений и дальше будут работать на экономику региона:
- Наша цель - получить не менее миллиарда рублей местных налогов уже в 2022 году.
А что еще, кроме дешевой рабочей силы (вице-губернатор согласился, что Россия по средним зарплатам уже уступает Китаю), привлекает иностранный бизнес в ОЭЗ «Липецк»?
По словам Дмитрия Аверова, инвесторы находят в Липецкой области понятные условия работы с госвластью. Во-вторых, тут - быстрый и дешевый доступ к инженерной инфраструктуре. В-третьих, - логистика. Липецк близок к Москве, а, следовательно, к очень лакомому рынку сбыта. Также региональная власть услышала пожелание итальянского пула инвесторов готовить необходимые резидентам зоны кадры, и вскоре в ОЭЗ «Липецк» появится свой центр компетенций.
В конце брифинга Сергей Шаронин продемонстрировал СМИ несколько дипломов, свидетельствующих о признании иностранным бизнесом успехов региональной власти по формированию привлекательной инвестиционной среды (в категории «стабильно низкий инвестиционный риск» наш регион опережают лишь Московская и Белгородская области).
На брифинге журналисты поинтересовались итогами сентябрьского визита в Липецк представителей крупнейшего мирового авиаперевозчика - Turkish Airlines. Оказалось, что эта авиакомпания готова летать в Липецк, но ее сдерживают два фактора: взлетно-посадочная полоса нашего «международного» аэропорта недостаточно длинна для приема турецких авиалайнеров, также иностранному перевозчику не понятен туристический потенциал региона.
6 501
аероплан с аеропорта
Ыыы
Читатель
миротворец
Ха ха
iша це такэ ?"