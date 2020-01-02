Общество
56 минут назад
Знаете ли вы, что первым русским моряком, погибшим в Порт-Артуре, был липчанин?
Всего в русско-японской войне погибли 148 жителей Липецкого уезда
В этом году исполняется 115 лет окончанию Русско-Японской войны, в которой Российская Империя потерпела поражение. 115 лет назад, в этот день, 2 января (по старому стилю 20 декабря 1904 года) был подписан акт о капитуляции Порт-Артура. В течение полугода русская эскадра Тихоокеанского флота планомерно и методично уничтожалась японцами, будучи заперта наглухо в бухте Порт-Артура. Это одни из самых трагических страниц истории нашей страны. В Порт-Артуре погибли 148 наших земляков. Все они служили на кораблях русской эскадры, экипажи которых проявили самый настоящий героизм при обороне Порт-Артура.
О причинах и последствиях русско-японской войны 1904-1905 года написаны горы книг. В советское время вину за проигрыш в той войне возлагали целиком на царизм и считали личным позором династии Романовых и их министров. Об этой войне, как и о Первой мировой, в СССР предпочитали больше помалкивать, чем анализировать, делать выводы, и чтить память павших. А гибли, в первую очередь, простые русские мужики из глубинки. И так было всегда, хоть при царях, хоть при генсеках. Забывать же павших соотечественников, при каком бы они строе не сражались – последнее дело. Но мы забыли.
Война имперских амбиций
Вкратце, из-за чего началась русско-японская война, и что такое Порт-Артур. В 1898 году Порт-Артур Российская Империя взяла в аренду у Китая на 25 лет и использовала как базу военно-морского флота где базировались корабли 1-й Тихоокеанской эскадры. Китай в ту пору очень слабый, говоря нынешним языком - дербанили меж собой сверхдержавы: Англия, Франция, Германия и Россия. Российская Империя при Николае II стремилась усилить свое влияние на Дальнем Востоке и в Восточной Азии. Главным же конкурентом на Дальнем Востоке у России была Япония, которая вовсю распространяла свою экспансию в Корею и Китай. Поднебесная пыталась оказывать стране Восходящего Солнца сопротивление, но японцы нанесли Китаю сокрушительное поражение в войне 1894-1895 года, по итогам которой Японии отошли Ляодунский полуостров и Манчжурия. Германии, Франции и России такой расклад не понравился, и эти державы совершили тройственную интервенцию Китая, вынудив Японию отказаться от Ляодунского полуострова, который в 1898 году Китай передал в аренду России.
Японцев такая ситуация взбесила, и она начала укреплять свою военную мощь, цели которой были вполне ясны, но явно обозначатся в начале XX века. К тому моменту Россия уже вовсю осваивала Манчжурию, что, конечно же, Японии не нравилось, ведь все ее завоевания шли насмарку «благодаря» русским и ждала момента для реванша. При этом, Россия, осуществляя экспансию, оказывалась в положении «не по Сеньке шапка». Российская Империя тяжело и медленно накапливала свою военную мощь на этом направлении, тогда как Япония милитаризировалась невероятно, и расклад сил объективно был не в пользу русских, о чем Николай II был прекрасно осведомлен, но, по свидетельству современников, надеялся на русский «авось». В воздухе же пахло грозой и неизбежностью войны с Японией. Русской военной разведкой даже называлось точное время ее начала, как и в 1941-году. Николай II как и товарищ Сталин спустя 38 лет экстренных мер не предпринимал, и в начале 1904 года японская эскадра, без официального объявления войны, совершила нападение на русскую эскадру на внешнем рейде Порта-Артура.
«Наверх, вы, товарищи, все по местам»
Торпедной атаке японских миноносцев первыми подверглись в ночь на 27 января (9 февраля) самые мощные корабли русского флота того времени, броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан», также была атакована «Паллада». Корабли приняли бой, и начали преследовать миноносцы. Но, тактика японцев была такова – нанести удар и уйти, отступить. И они ушли. Выведя из строя несколько кораблей русской эскадры. О потерях первого боя, конкретно о погибших, документы умалчивают. О первом погибшем появятся сведения чуть позже.
"Цесаревич" и "Ретвизан на рейде в Порт-Артуре (источник: humus.livejournal.com)
(источник: humus.livejournal.com)
В тот же день первого боя с японскими миноносцами "Цесаревич" с пробоиной начал принимать крен, экипаж стал бороться за его выживание. Корабль не затонул, но ему требовался серьезный ремонт. И его начали уже в бухте порта, соорудив кессон. 16 февраля из подбашенного отсека откачали воду, водолаз «Цесаревича» Тихомиров обнаружил тело мертвого машиниста судна Афиногена Жукова, уроженца Липецка. Экипаж броненосца почтил память павшего товарища, и моряки и их командиры собрали средства для семьи погибшего матроса.
"Цесаревич" в Порт-Артуре (источник: humus.livejournal.com)
С зимы 1904 началась изнурительная борьба за выживание флота в Порт-Артуре. Японцы заперли эскадру в бухте со стороны моря, и со стороны суши японские войска «обложили» крепость. Закрепившись на сопках, японцы начали методично обстреливать корабли флота, неся урон судам и живой силе. Корабли 1-й Тихоокеанской эскадры неоднократно пытались вырваться из западни, и попытаться уйти во Владивосток, но каждый раз японцы загоняли их обратно в бухту, причиняя значительный урон. В самой же бухте Порт-Артура израненные корабли играли роль плавучих арт-установок. Броненосцы наносили удары из своих палубных орудий по закрепившимся на сопках японцам, нанося им существенный урон. Но за почти год осады с суши и с моря, погибли тысячи русских, и среди них были матросы-призывники из Липецкого уезда. Все их имена известны и данные хранятся в Липецком областном государственном архиве.
Как рассказал GOROD48 почетный архивист России Валерий Поляков, кроме липчанина Афиногена Жукова, погибшего в начале трагедии Порт-Артура, были убиты на броненосце «Победа» Николай Земисов из Усмани и его земляк - матрос из деревни Колжи Усманского уезда Федор Асташев. Пали смертью храбрых житель Стрелецкой Слободы Лебедяни матрос Иван Зюзюкин на «Пересвете», матрос Емельян Карташев из елецкого села Малая Боевка на броненосце «Севастополь», житель Грязей, кочегар «Ретвизана» Иван Суринов.
Оборона Порт-Артура, считающаяся в советское время позором царизма, тем не менее, вошла в историю как одна из самых героических. Русские потеряли при обороне Порт-Артура убитыми и ранеными 27 тысяч человек, японцев же погибло – 100 тысяч. Но у России еще была трагедия Мукдена (потери порядка 90 тысяч, при 70 тысячах японцев) и Цусимы, где был разгромлен японцам русский флот, шедший с Балтики на подмогу осажденным кораблям Порт-Артура. За всю русско-японскую Россия потеряла195 тысяч убитыми ранеными, Япония – 260 тысяч.
Потери японцев при Порт-Артуре не вынес командующий операцией генерал Ноги Маресукэ и после войны он сделает себе харакири. Английский корреспондент Эллис Бартлетт, находившийся при армии Ноги и наблюдавший осаду Порт-Артура писал: «История осады Порт-Артура — это, от начала до конца, трагедия японского оружия; …ни в области стратегии, ни в области военного искусства не было проявлено со стороны японцев ничего выдающегося или особенно замечательного. Всё ограничивалось тем, что тысячи людей размещались как можно ближе к неприятельским позициям и бросались в непрерывные атаки». Позиции вокруг крепости были просто завалены трупами японцев в несколько слоев. Кстати, генерал Ногэ потерял там обеих сыновей. Российский генерал Стессель, подписавший акт капитуляции Порт-Артура был обвинен в сдаче крепости японцам, при том, что поражение было совсем не очевидным, и попал под трибунал. Ему грозила смертная казнь, но отделался лишь месяцем гауптвахты.
Как считали современники тех событий, и историки нашего времени, потерпит поражение и японская дипломатия на переговорах в Портсмуте, вынеся из победы в войне с Россией лишь южную часть острова Сахалин. Россия также потеряла права аренды Порт-Артур, Ляодунского полуострова и лишилась Манчжурской железной дороги. По сути, из зоны японского интереса ушли лишь русские «вежливые люди». Никаких контрибуций Япония от потерпевшей поражение Российской Империи не добилась на переговорах в Портсмуте. Но, потеря около двухсот тысяч лучших сынов страны не стоят никаких «побед» дипломатии. Тем более русско-японская война породила серьезные революционные выступления в России и считается миной замедленного действия, заложенной под Империю, которая разнесла её в клочья в 1917 году.
Родина старалась не забыть
В русско-японской войне погибли 148 жителей Липецкого уезда. Все их имена известны и хранятся в Липецком областном Государственном архиве. По документам Липецкой уездной земской управы удалось установить, что в русско-японской войне погибли: по Сырской волости - 11 человек, Романовской - 15, Ивановской - 5, Кузьминской - 8, Фащевской - 18, Больше-Избердеевской - 16, Шехманской - 10, Грязинской - 18, Сокольской - 17, Таволжанской - 6, Бутырской - 20, городу Липецку - 4 человека.
- В России и в Липецком уезде не забывали своих солдат, погибших в русско-японскую войну, - говорит ведущий архивист ГАЛО Валерий Поляков. - В государственном архиве Липецкой области хранится уникальное издание Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям «Увековечение памяти воинов, погибших в войну с Японией, в приходских церквах на местах их Родины» 1914 года.
В брошюре говорится: «В сознании священного долга достойно увековечить память воинов, отдавших свою жизнь на поле брани, состоящее под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, образовало особую комиссию, которой и поручило озаботиться установкою поминальных досок во всех приходских церквах, в которых умершие славной смертью защитники Родины числились прихожанами, и занести имена их на эти доски для вечного поминовения. Этой мерой Общество надеется удовлетворить духовную потребность народа сохранить светлую память о доблестных своих согражданах; близким же людям умерших - родственникам и прихожанам - дать возможность, взирая на начертанные дорогие им имена, гордиться их смертью и воспитывать в грядущих поколениях самоотверженную любовь к Отечеству, непоколебимую стойкость в сохранении чести и блага народа и готовность, в случае нужды, отдать Царю и Государству свою жизнь и своей кровью заслужить себе бессмертие в народной памяти. Высочайший Покровитель Общества Его Императорское Величество Государь Император в Своем отеческом внимании к памяти доблестных сынов России, погибших на войне, всемилостивейше соизволил одобрить начинание Общества и поручил Своему Августейшему Брату Его Императорскому Высочеству Великому Князю Михаилу Александровичу принять Почетное Председательствование в названной Комиссии».
К 10-летию начала русско-японской войны, в каждой приходской церкви уезда предписывалось установить таблички с именами погибших прихожан и поминать их. Был разработан единый эскиз этой таблички. И такое предписание было выпущено по всем уездам и губерниям России. Но, в итоге, поминальная доска, с немного измененным текстом, в 1914 году была установлена только в одном российском селе, в храме Николая Чудотворца села Двуречки, Грязинской волости.
Поминальная доска, написанная на стене храма гласит: «За веру, Царя и Отечество. Жизнь воинов, павших в войне с Японией в 1904-1905 годах (в разработанном рисунке другие слова: «За Веру, Царя и Отечество живот свой положивших в войну с Японией в 1904-1905 годах): Павла Архипова Барбашина - стрелка 15 Восточно-Сибирского Стрелкового полка, Прокопия Иоаннова Дятлова - стрелка 35 Восточно-Сибирского Стрелкового полка, Иоанна Семенова Пахомова - рядового 35 Восточно-Сибирского Стрелкового полка, Сергея Феофилова Скакова - рядового 35 Восточно-Сибирского Стрелкового полка, Евсигния Семенова Хрюкина - рядового 35 Восточно-Сибирского Стрелкового полка. Упокой господи».
Храм Николая Чудотворца в селе Двуречки
Как известно, уроженцами села Двуречки Грязинского района являются и пять Героев Советского Союза и России - Иван Флеров, Сергей Литаврин, Владимир Басинский, Степан Бахаев, Тимофей Присекин.
Ведущий архивист ГАЛО Валерий Поляков предлагает в год 115-летия окончания русско-японской войны довести до конца начатое в 1914 году дело – увековечить память павших моряков на поминальных табличках и разместить их в приходских храмах сел, перечисленных в предписании, которые ныне относятся к Липецкой области. Благо храмы в указанных селах и районах восстановлены.
О причинах и последствиях русско-японской войны 1904-1905 года написаны горы книг. В советское время вину за проигрыш в той войне возлагали целиком на царизм и считали личным позором династии Романовых и их министров. Об этой войне, как и о Первой мировой, в СССР предпочитали больше помалкивать, чем анализировать, делать выводы, и чтить память павших. А гибли, в первую очередь, простые русские мужики из глубинки. И так было всегда, хоть при царях, хоть при генсеках. Забывать же павших соотечественников, при каком бы они строе не сражались – последнее дело. Но мы забыли.
Война имперских амбиций
Вкратце, из-за чего началась русско-японская война, и что такое Порт-Артур. В 1898 году Порт-Артур Российская Империя взяла в аренду у Китая на 25 лет и использовала как базу военно-морского флота где базировались корабли 1-й Тихоокеанской эскадры. Китай в ту пору очень слабый, говоря нынешним языком - дербанили меж собой сверхдержавы: Англия, Франция, Германия и Россия. Российская Империя при Николае II стремилась усилить свое влияние на Дальнем Востоке и в Восточной Азии. Главным же конкурентом на Дальнем Востоке у России была Япония, которая вовсю распространяла свою экспансию в Корею и Китай. Поднебесная пыталась оказывать стране Восходящего Солнца сопротивление, но японцы нанесли Китаю сокрушительное поражение в войне 1894-1895 года, по итогам которой Японии отошли Ляодунский полуостров и Манчжурия. Германии, Франции и России такой расклад не понравился, и эти державы совершили тройственную интервенцию Китая, вынудив Японию отказаться от Ляодунского полуострова, который в 1898 году Китай передал в аренду России.
Японцев такая ситуация взбесила, и она начала укреплять свою военную мощь, цели которой были вполне ясны, но явно обозначатся в начале XX века. К тому моменту Россия уже вовсю осваивала Манчжурию, что, конечно же, Японии не нравилось, ведь все ее завоевания шли насмарку «благодаря» русским и ждала момента для реванша. При этом, Россия, осуществляя экспансию, оказывалась в положении «не по Сеньке шапка». Российская Империя тяжело и медленно накапливала свою военную мощь на этом направлении, тогда как Япония милитаризировалась невероятно, и расклад сил объективно был не в пользу русских, о чем Николай II был прекрасно осведомлен, но, по свидетельству современников, надеялся на русский «авось». В воздухе же пахло грозой и неизбежностью войны с Японией. Русской военной разведкой даже называлось точное время ее начала, как и в 1941-году. Николай II как и товарищ Сталин спустя 38 лет экстренных мер не предпринимал, и в начале 1904 года японская эскадра, без официального объявления войны, совершила нападение на русскую эскадру на внешнем рейде Порта-Артура.
«Наверх, вы, товарищи, все по местам»
Торпедной атаке японских миноносцев первыми подверглись в ночь на 27 января (9 февраля) самые мощные корабли русского флота того времени, броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан», также была атакована «Паллада». Корабли приняли бой, и начали преследовать миноносцы. Но, тактика японцев была такова – нанести удар и уйти, отступить. И они ушли. Выведя из строя несколько кораблей русской эскадры. О потерях первого боя, конкретно о погибших, документы умалчивают. О первом погибшем появятся сведения чуть позже.
"Цесаревич" и "Ретвизан на рейде в Порт-Артуре (источник: humus.livejournal.com)
(источник: humus.livejournal.com)
В тот же день первого боя с японскими миноносцами "Цесаревич" с пробоиной начал принимать крен, экипаж стал бороться за его выживание. Корабль не затонул, но ему требовался серьезный ремонт. И его начали уже в бухте порта, соорудив кессон. 16 февраля из подбашенного отсека откачали воду, водолаз «Цесаревича» Тихомиров обнаружил тело мертвого машиниста судна Афиногена Жукова, уроженца Липецка. Экипаж броненосца почтил память павшего товарища, и моряки и их командиры собрали средства для семьи погибшего матроса.
"Цесаревич" в Порт-Артуре (источник: humus.livejournal.com)
С зимы 1904 началась изнурительная борьба за выживание флота в Порт-Артуре. Японцы заперли эскадру в бухте со стороны моря, и со стороны суши японские войска «обложили» крепость. Закрепившись на сопках, японцы начали методично обстреливать корабли флота, неся урон судам и живой силе. Корабли 1-й Тихоокеанской эскадры неоднократно пытались вырваться из западни, и попытаться уйти во Владивосток, но каждый раз японцы загоняли их обратно в бухту, причиняя значительный урон. В самой же бухте Порт-Артура израненные корабли играли роль плавучих арт-установок. Броненосцы наносили удары из своих палубных орудий по закрепившимся на сопках японцам, нанося им существенный урон. Но за почти год осады с суши и с моря, погибли тысячи русских, и среди них были матросы-призывники из Липецкого уезда. Все их имена известны и данные хранятся в Липецком областном государственном архиве.
Как рассказал GOROD48 почетный архивист России Валерий Поляков, кроме липчанина Афиногена Жукова, погибшего в начале трагедии Порт-Артура, были убиты на броненосце «Победа» Николай Земисов из Усмани и его земляк - матрос из деревни Колжи Усманского уезда Федор Асташев. Пали смертью храбрых житель Стрелецкой Слободы Лебедяни матрос Иван Зюзюкин на «Пересвете», матрос Емельян Карташев из елецкого села Малая Боевка на броненосце «Севастополь», житель Грязей, кочегар «Ретвизана» Иван Суринов.
Оборона Порт-Артура, считающаяся в советское время позором царизма, тем не менее, вошла в историю как одна из самых героических. Русские потеряли при обороне Порт-Артура убитыми и ранеными 27 тысяч человек, японцев же погибло – 100 тысяч. Но у России еще была трагедия Мукдена (потери порядка 90 тысяч, при 70 тысячах японцев) и Цусимы, где был разгромлен японцам русский флот, шедший с Балтики на подмогу осажденным кораблям Порт-Артура. За всю русско-японскую Россия потеряла195 тысяч убитыми ранеными, Япония – 260 тысяч.
Потери японцев при Порт-Артуре не вынес командующий операцией генерал Ноги Маресукэ и после войны он сделает себе харакири. Английский корреспондент Эллис Бартлетт, находившийся при армии Ноги и наблюдавший осаду Порт-Артура писал: «История осады Порт-Артура — это, от начала до конца, трагедия японского оружия; …ни в области стратегии, ни в области военного искусства не было проявлено со стороны японцев ничего выдающегося или особенно замечательного. Всё ограничивалось тем, что тысячи людей размещались как можно ближе к неприятельским позициям и бросались в непрерывные атаки». Позиции вокруг крепости были просто завалены трупами японцев в несколько слоев. Кстати, генерал Ногэ потерял там обеих сыновей. Российский генерал Стессель, подписавший акт капитуляции Порт-Артура был обвинен в сдаче крепости японцам, при том, что поражение было совсем не очевидным, и попал под трибунал. Ему грозила смертная казнь, но отделался лишь месяцем гауптвахты.
Как считали современники тех событий, и историки нашего времени, потерпит поражение и японская дипломатия на переговорах в Портсмуте, вынеся из победы в войне с Россией лишь южную часть острова Сахалин. Россия также потеряла права аренды Порт-Артур, Ляодунского полуострова и лишилась Манчжурской железной дороги. По сути, из зоны японского интереса ушли лишь русские «вежливые люди». Никаких контрибуций Япония от потерпевшей поражение Российской Империи не добилась на переговорах в Портсмуте. Но, потеря около двухсот тысяч лучших сынов страны не стоят никаких «побед» дипломатии. Тем более русско-японская война породила серьезные революционные выступления в России и считается миной замедленного действия, заложенной под Империю, которая разнесла её в клочья в 1917 году.
Родина старалась не забыть
В русско-японской войне погибли 148 жителей Липецкого уезда. Все их имена известны и хранятся в Липецком областном Государственном архиве. По документам Липецкой уездной земской управы удалось установить, что в русско-японской войне погибли: по Сырской волости - 11 человек, Романовской - 15, Ивановской - 5, Кузьминской - 8, Фащевской - 18, Больше-Избердеевской - 16, Шехманской - 10, Грязинской - 18, Сокольской - 17, Таволжанской - 6, Бутырской - 20, городу Липецку - 4 человека.
- В России и в Липецком уезде не забывали своих солдат, погибших в русско-японскую войну, - говорит ведущий архивист ГАЛО Валерий Поляков. - В государственном архиве Липецкой области хранится уникальное издание Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям «Увековечение памяти воинов, погибших в войну с Японией, в приходских церквах на местах их Родины» 1914 года.
В брошюре говорится: «В сознании священного долга достойно увековечить память воинов, отдавших свою жизнь на поле брани, состоящее под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, образовало особую комиссию, которой и поручило озаботиться установкою поминальных досок во всех приходских церквах, в которых умершие славной смертью защитники Родины числились прихожанами, и занести имена их на эти доски для вечного поминовения. Этой мерой Общество надеется удовлетворить духовную потребность народа сохранить светлую память о доблестных своих согражданах; близким же людям умерших - родственникам и прихожанам - дать возможность, взирая на начертанные дорогие им имена, гордиться их смертью и воспитывать в грядущих поколениях самоотверженную любовь к Отечеству, непоколебимую стойкость в сохранении чести и блага народа и готовность, в случае нужды, отдать Царю и Государству свою жизнь и своей кровью заслужить себе бессмертие в народной памяти. Высочайший Покровитель Общества Его Императорское Величество Государь Император в Своем отеческом внимании к памяти доблестных сынов России, погибших на войне, всемилостивейше соизволил одобрить начинание Общества и поручил Своему Августейшему Брату Его Императорскому Высочеству Великому Князю Михаилу Александровичу принять Почетное Председательствование в названной Комиссии».
К 10-летию начала русско-японской войны, в каждой приходской церкви уезда предписывалось установить таблички с именами погибших прихожан и поминать их. Был разработан единый эскиз этой таблички. И такое предписание было выпущено по всем уездам и губерниям России. Но, в итоге, поминальная доска, с немного измененным текстом, в 1914 году была установлена только в одном российском селе, в храме Николая Чудотворца села Двуречки, Грязинской волости.
Поминальная доска, написанная на стене храма гласит: «За веру, Царя и Отечество. Жизнь воинов, павших в войне с Японией в 1904-1905 годах (в разработанном рисунке другие слова: «За Веру, Царя и Отечество живот свой положивших в войну с Японией в 1904-1905 годах): Павла Архипова Барбашина - стрелка 15 Восточно-Сибирского Стрелкового полка, Прокопия Иоаннова Дятлова - стрелка 35 Восточно-Сибирского Стрелкового полка, Иоанна Семенова Пахомова - рядового 35 Восточно-Сибирского Стрелкового полка, Сергея Феофилова Скакова - рядового 35 Восточно-Сибирского Стрелкового полка, Евсигния Семенова Хрюкина - рядового 35 Восточно-Сибирского Стрелкового полка. Упокой господи».
Храм Николая Чудотворца в селе Двуречки
Как известно, уроженцами села Двуречки Грязинского района являются и пять Героев Советского Союза и России - Иван Флеров, Сергей Литаврин, Владимир Басинский, Степан Бахаев, Тимофей Присекин.
Ведущий архивист ГАЛО Валерий Поляков предлагает в год 115-летия окончания русско-японской войны довести до конца начатое в 1914 году дело – увековечить память павших моряков на поминальных табличках и разместить их в приходских храмах сел, перечисленных в предписании, которые ныне относятся к Липецкой области. Благо храмы в указанных селах и районах восстановлены.
очень ждём
fed
)))
Ицхак Подрабинек
Время Первых
Патриотам,