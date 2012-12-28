Причём машина была оформлена на другого человека — но и это не спасло.

Жителя Добринского округа приговорили к 320 часам обязательных работ, лишению водительских прав на полтора года и конфискации автомобиля «Рено Логан» в пользу государства за повторную пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ). Причём конфискованная машина по документам была оформлена на другого человека. Но поскольку в суде было установлено, что фактически машина принадлежит нарушителю, её конфисковали.По данным областной прокуратуры, в марте этого года мужчина был привлечен к административной ответственности за пьяную езду. А 27 июля около половины второго ночи его снова остановили пьяным сотрудники ДПС. Проведенное в Добринской ЦРБ медосвидетельствование опьянение подтвердило.В суде водитель полностью признал вину и раскаялся.