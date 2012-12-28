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Происшествия
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сегодня, 15:09
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У любителя пьяной езды конфисковали «Рено»
Причём машина была оформлена на другого человека — но и это не спасло.
По данным областной прокуратуры, в марте этого года мужчина был привлечен к административной ответственности за пьяную езду. А 27 июля около половины второго ночи его снова остановили пьяным сотрудники ДПС. Проведенное в Добринской ЦРБ медосвидетельствование опьянение подтвердило.
В суде водитель полностью признал вину и раскаялся.
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