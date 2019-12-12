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21 минуту назад
Особый статус Донбасса продлен на год
Решение приняли депутаты.
Верховная рада пролонгировала до конца 2020 года закон "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Иных поправок в закон не внесено. За соответствующее решение проголосовали 320 депутатов украинского парламента из 226 необходимых, пишет ТАСС. Фракция "Слуга народа" в четверг, комментируя необходимость пролонгации закона, заявила, что "его принятие означает приверженность мирному пути решения проблемы Донбасса, которую уже продемонстрировал президент Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четверки". Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня опубликования в официальной прессе.
Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В последний раз сроки действия закона были продлены в октябре 2018 года, напоминает «Лента». Закон предусматривает амнистию для участников событий в Донбассе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры.
Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В последний раз сроки действия закона были продлены в октябре 2018 года, напоминает «Лента». Закон предусматривает амнистию для участников событий в Донбассе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры.