Происшествия

22 минуты назад

Вандалы разбили светофор на улице Первомайской

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#вандализм
Вандалы разбили светофор на улице Первомайской
Этой ночью на улице Первомайской в Липецке вандалы разбили бокс с проводами, и обломали защитные козырьки над линзами светофора.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, городскому хозяйству нанесен ущерб на сумму в 10 тысяч рублей. Вместе с тем, лишь по счастливой случайности после повреждения светофор продолжил работать. Однако в случае короткого замыкания, сумма ущерба возросла бы в 10 раз, а пешеходный переход превратился в нерегулируемый. Учитывая сложные погодные условия минувшей ночи, это могло привести к ДТП.

Светофор восстановят в ближайшее время. 
1 137
#вандализм

Комментарии (1)

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сёрфер

5 минут назад
такие вещи надо делать не пластиковыми
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