Вандалы разбили светофор на улице Первомайской

Этой ночью на улице Первомайской в Липецке вандалы разбили бокс с проводами, и обломали защитные козырьки над линзами светофора.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, городскому хозяйству нанесен ущерб на сумму в 10 тысяч рублей. Вместе с тем, лишь по счастливой случайности после повреждения светофор продолжил работать. Однако в случае короткого замыкания, сумма ущерба возросла бы в 10 раз, а пешеходный переход превратился в нерегулируемый. Учитывая сложные погодные условия минувшей ночи, это могло привести к ДТП.



Светофор восстановят в ближайшее время.

