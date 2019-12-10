37 минут назад
Лучший мастер НЛМК работает в цехе динамной стали
На НЛМК подвели итоги XV-го ежегодного корпоративного конкурса «Мастер года», который направлен на развитие управленческих навыков специалистов.
В финале 10 лучших мастеров из шести подразделений предлагали оптимальное решение проблемной производственной ситуации и выступали с самопрезентациями. Лучше всех с заданием справился и стал победителем конкурса Михаил Астанков из цеха динамной стали.
Торжественная церемония награждения пройдет 20 декабря. Победителю и призерам вручат дипломы и денежные премии.
Конкурс «Мастер года» проводится на комбинате с 2005 года. За это время в нем приняли участие более 1600 мастеров.