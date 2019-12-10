НЛМК Live

37 минут назад

Лучший мастер НЛМК работает в цехе динамной стали

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Лучший мастер НЛМК работает в цехе динамной стали

На НЛМК подвели итоги XV-го ежегодного корпоративного конкурса «Мастер года», который направлен на развитие управленческих навыков специалистов.  

Как сообщает пресс-служба НЛМК, в этом году заявки для участия в состязании подали более 150 мастеров из 32 подразделений комбината. В состав жюри вошли победители прошлых лет, представители производственных подразделений и кадровой службы, а также внешние эксперты. Претенденты проходили электронное тестирование на знание актуальных корпоративных процессов и участвовали в деловой игре, где демонстрировали системность мышления, умение работать в команде, принимать сложные решения в сжатые сроки.    

В финале 10 лучших мастеров из шести подразделений предлагали оптимальное решение проблемной производственной ситуации и выступали с самопрезентациями. Лучше всех с заданием справился и стал победителем конкурса Михаил Астанков из цеха динамной стали.   

Торжественная церемония награждения пройдет 20 декабря. Победителю и призерам вручат дипломы и денежные премии.   

Конкурс «Мастер года» проводится на комбинате с 2005 года. За это время в нем приняли участие более 1600 мастеров. 
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