В Липецке пропал пожилой мужчина

Липчанин исчез в районе поселка Матырский.

65-летий Вячеслав Черкасов 4 декабря ушел из дома на улице Энергостроителей в поселке Матырский и до сих пор не вернулся, сообщает сообщество «Поиск пропавших детей – Липецк». Мужчина может быть дезориентирован.



Вячеслав Черкасов был одет в рыболовную фуфайку и темно-синие штаны. Рост мужчины 170 см, у него худощавое телосложение.



Всех, кто располагает данными о Вячеславе Черкасове, просят сообщить информацию в полицию или волонтерам.