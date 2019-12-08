Происшествия

30 минут назад

В Липецке пропал пожилой мужчина

162
#пропавшие без вести
В Липецке пропал пожилой мужчина

Липчанин исчез в районе поселка Матырский.

65-летий Вячеслав Черкасов 4 декабря ушел из дома на улице Энергостроителей в поселке Матырский и до сих пор не вернулся, сообщает сообщество «Поиск пропавших детей – Липецк». Мужчина может быть дезориентирован.

Вячеслав Черкасов был одет в рыболовную фуфайку и темно-синие штаны. Рост мужчины 170 см, у него худощавое телосложение.

Всех, кто располагает данными о Вячеславе Черкасове, просят сообщить информацию в полицию или волонтерам.
162
#пропавшие без вести

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