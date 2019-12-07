сегодня, 19:52
На Тихой улице в Данкове загорелся частный дом
Еще один пожар произошел в Лебедянском районе.
Сотрудникам МЧС сегодня пришлось тушить два частных дома в Данкове и Лебедянском районе.
В Данкове полыхнул дом на улице Тихой. В результате огонь повредил внутреннюю отделку дома на площади 60 квадратных метров, но брандмейстерам удалось не допустить распространения пламени на соседние здания.
Еще сильнее досталось дому в селе Троекурово Лебедянского района на улице Набережной – здесь выгорело 25 квадратных метров жилой площади, но при этом пламя уничтожило сгораемые конструкции дома по всей его площади - 72 квадратных метра (на фото ГУ МЧС).
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
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