Общество

сегодня, 19:52

На Тихой улице в Данкове загорелся частный дом

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#Пожар #МСЧ
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На Тихой улице в Данкове загорелся частный дом

Еще один пожар произошел в Лебедянском районе.

Сотрудникам МЧС сегодня пришлось тушить два частных дома в Данкове и Лебедянском районе.

В Данкове полыхнул дом на улице Тихой. В результате огонь повредил внутреннюю отделку дома на площади 60 квадратных метров, но брандмейстерам удалось не допустить распространения пламени на соседние здания.

Еще сильнее досталось дому в селе Троекурово Лебедянского района на улице Набережной – здесь выгорело 25 квадратных метров жилой площади, но при этом пламя уничтожило сгораемые конструкции дома по всей его площади - 72 квадратных метра (на фото ГУ МЧС).

В обоих случаях обошлось без пострадавших.


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#Пожар #МСЧ
1

Комментарии (1)

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Грища

сегодня, 20:11
извращенцы , зачем закрыли комменты к Жэньке?я хочу Жэньку как жэньщину
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