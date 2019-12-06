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Знаменитая певица станет прототипом игрушки для секс-шопа

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#секс-шоп
Знаменитая певица станет прототипом игрушки для секс-шопа

Авторы куклы для взрослых вдохновились Анной Плетневой.

В Южной Корее эталоном красоты считаются миниатюрные европейки с тонкими чертами лица. Такие как бывшая солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева, пишет издание «woman.rambler».

Созданием "игрушки" с ее образом займется команда конструкторов, дизайнеров и художников, у нее будет даже собственный голос. Именно поэтому производителям было так важно договориться с Анной Плетневой, ее внешность и голос подходят идеально. Кроме того, Анна предложила использовать свою песню "Буду" в рекламном ролике, в дальнейших планах перезаписать композицию на корейском языке.
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#секс-шоп

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