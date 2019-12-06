42-летний рецидивист зарезал сожительницу, за неделю до смерти она обращалась в полицию

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 42-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и угрозе убийством.По данным следствия, в ночь с 20 на 21 сентября пьяный обвиняемый убил 52-летнюю сожительницу множественными ударами ножом в лицо и шею.Затем он покинул дом, заперев дверь на замок. Вернувшись утром, он попросил соседей вызвать бригаду «скорой помощи». Прибывшие медики констатировали смерть женщины.На следствии неоднократно судимый мужчина признался в убийстве и подтвердил свои показания на месте происшествия, а также показал место, куда выбросил нож. Судмедэксперты подтвердили, что, несмотря на состояние алкогольного опьянения, он осознавал общественную опасность своих действий.Кроме этого, ему вменяется еще один эпизод. За неделю до смерти женщина обращалась в правоохранительные органы, заявив об угрозах со стороны сожителя. У не были основания опасаться за свою жизнь, так как обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно. Полиция начала проверку этого заявления, а женщина продолжала с ним сожительствовать.Дело об убийстве направлено в суд. Рецидивисту грозит до 15 лет заключения.

«Учитывая, что обвиняемый неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, не работал, злоупотреблял спиртными напитками, в адрес должностных лиц органов внутренних дел внесено представление об усилении мер профилактики среди общественно опасных лиц», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.