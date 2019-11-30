«Где вы чувствуете себя уютнее всего?» - на этот вопрос липчане отвечали с удовольствием.



Половине опрошенных уютнее дома на диване, а другой половине - в парках и на улицах города. Почувствовать уют, по мнению жителей Липецка, можно тогда, когда его создаёшь, в том числе - хорошим настроением.