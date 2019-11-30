ПозиTиV

55 минут назад

Где вы чувствуете себя уютнее всего?

293
#Говорит Липецк
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Где вы чувствуете себя уютнее всего?
«Где вы чувствуете себя уютнее всего?» - на этот вопрос липчане отвечали с удовольствием.

Половине опрошенных уютнее дома на диване, а другой половине - в парках и на улицах города. Почувствовать уют, по мнению жителей Липецка, можно тогда, когда его создаёшь, в том числе - хорошим настроением.
293
#Говорит Липецк
1

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