Три человека пострадали в столкновении автомобилей на Усманской трассе

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано пять ДТП, в которых девять человек получили травмы.

В Усманском районе в 11.30 на трассе Липецк – Усмань произошло столкновение автомобилей «Шевроле Нива» под управлением 34-летнего мужчины, «Ниссан» с 56-летней женщиной за рулем и ВАЗ-2114 под управлением 32-летнего водителя. В автоаварии пострадала водитель «Ниссана» и 17-летний пассажир «четырнадцатой» - они получили травмы. И после оказания помощи были отпущены.

Предварительной причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

В Липецком районе в селе Новая деревня около 16.30 на улице Центральной 24-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и врезался в дерево. В автоаварии пострадали три человека. Сам водитель и его 21-летний пассажир после оказания помощи отпущены, 22-летний пассажир госпитализирован.

В Липецком районе на трассе Студеные Выселки – Кузьминские Отвержки около 18.30 не справился с управлением и съехал с дороги 19-летний водитель «Лады-Приоры» . Он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1319 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 38.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 922 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 54 нарушения правил парковки, 9 автомобилей эвакуировали.

Так же было зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.