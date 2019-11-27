Бомж из леса разорял дачи

С августа по октябрь 2019 года на территории Задонского района была совершена серия краж из дач. Из садовых домиков похищались предметы быта, техника и электроника, рабочие инструменты, кухонная утварь и другие вещи повседневного обихода.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области,по подозрению в кражах полицейские задержали жителя Лебедянского района. После освобождения из колонии он бродяжничал по Липецкой области. В Задонском районе он жил в лесу.

Предположительно, в чужие дома подозреваемый проникал взламывая замки или отжимая монтировкой оконные рамы. Похищенное мужчина сбыть не успел, имущество дачников изъято и возвращено законным владельцам.

В отношении подозреваемого возбуждено многоэпизодное уголовное дело по ч.3. ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.