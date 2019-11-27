Происшествия

сегодня, 15:19

Бомж из леса разорял дачи

3 538
#кража
Бомж из леса разорял дачи

С августа по октябрь 2019 года на территории Задонского района была совершена серия краж из дач. Из садовых домиков похищались предметы быта, техника и электроника, рабочие инструменты, кухонная утварь и другие вещи повседневного обихода.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области,по подозрению в кражах полицейские задержали жителя Лебедянского района. После освобождения из колонии он бродяжничал по Липецкой области. В Задонском районе он жил в лесу. 

Предположительно, в чужие дома подозреваемый проникал взламывая замки или отжимая монтировкой оконные рамы. Похищенное мужчина сбыть не успел, имущество дачников изъято и возвращено законным владельцам.

В отношении подозреваемого возбуждено многоэпизодное уголовное дело по ч.3. ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает  максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

3 538
#кража

Комментарии (3)

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1

44 минуты назад
Джон Рэмбо.
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Бомж

45 минут назад
Зима скоро, надо закрыться и пережить. Как там у Х. О. Я: я взял вину на себяяяяя
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Местный

сегодня, 15:40
Опять на бомжа повесили ......
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