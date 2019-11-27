Бывший игрок «Металлурга» признан лучшим тренером РПЛ в ноябре

В свое время сильнейшие тамбовские футболисты выступали в Липецке, а не наоборот.

Российская Премьер-Лига выбрала лучшего тренера ноября, им стал 49-летний наставник «Тамбова» Сергей Первушин.

Под руководством Первушина, сменившего по ходу сезона Александра Григоряна, тамбовчане в ноябре провели 3 матча, в которых одержали две победы: с одинаковым счетом – 2:1 они в гостях обыграли «Сочи» и «Ростов», а затем в драматичном домашнем матче (из-за реконструкции тамбовского стадиона он прошел в Саранске) уступили действующему вице-чемпиону страны столичному «Локомотиву» - 2:3.

Кроме того, форвард Тамбова Владимир Обухов признан лучшим игроком месяца в элитном дивизионе России. На его счету в ноябре 2 гола и 2 результативные передачи.

Сергей Первушин родился 29-го марта 1970 года в Вологодской области. За свою карьеру выступал за множество клубов – «Спартак» (Анапа), «Спартак» (Тамбов), «СКА-Энергия» (Хабаровск), «Шиофок» (Венгрия). В 1994-95 гг. он защищал цвета липецкого «Металлурга». Провел за нашу команду 75 игр в первенстве России, забил 9 голов. Плюс, еще 5 игр за "Металлург" в Кубке страны, 2 гола.

Напомним, что сейчас сильнейшем дивизионе страны за «Тамбов» выступает 31-летний липецкий защитник Алексей Рыбин, на счету которого 11 матчей (935 игровых минут).

Благодаря ударному выступлению в ноябре, наши соседи имеют сохранили ощутимые шансы на то, чтобы избежать вылета из Премьер-Лиги. Сейчас «Тамбов» делит 14-15-е места с казанским «Рубином» - 17 игр, 17 очков. Отрыв от спасительного 12-го места всего одно очко.

К слову, «Тамбов» уже придумал способ, как отблагодарить Первушина. Официально объявлено, что экс-нападающий «Металлурга» будет тренировать команду до конца сезона.





