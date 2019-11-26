Лидера «Христианского государства» отпустили из зала суда

Сегодня в Грязинский городской суд вынес решение по делу самопровозглашенного руководителя незарегистрированной на территории РФ организации «Всероссийская Общественная Православная организация «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина.



Следствием Калинину были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 179 УК РФ (принуждение к отказу от совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства) и ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признаку отношения к религии, совершённое с использованием сети «Интернет»).Во время расследования и рассмотрения в суде произошла декриминализация деяния квалифицированного по ст. 282, поэтому это дело суд прекратил. Обвинение по ч. 1 ст. 179 УК РФ суд счел доказанным и назначил Калинину наказание в виде года лишения свободы. Однако сроки давности привлечения к уголовной ответственности по данной статье истекли . Поэтому суд освободил Калинина от назначенного наказания.После вынесения приговора Александр Калинин покинул зал суда.Напомним суть обвинений в адрес Александра Калинина.

Напомним суть обвинений в адрес Александра Калинина. В 2017 году члены «Христианского государства» подожгли автомобили «Honda Pilot» и «Mercedes-Benz GLS 400» в Москве у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя и студию режиссера в Петербурге. Таким образом члены «Христианского государства» пытались помешать прокату фильма «Матильда». Также они направляли в кинотеатры письма с требованиями отказаться от проката фильма. На местах поджогов активисты организации оставляли листовки с надписью «За «Матильду» гореть».

Трое подельников Александра Калинина – Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуц весной 2018 года были приговорены к двум годам заключения каждый. Все трое уже находятся свободе.

Дело Александра Калинина Хамовнический суд Москвы передал по подсудности в город Грязи - именно здесь живет Александр Калинин.Перед вынесением приговора Александр Калинин рассказал GOROD48, что организацию «Христианское государство» придумали правоохранительные органы и журналисты, а его назначили руководителем и идейным лидером, чтобы дело имело больший вес. Однако в ходе следствия квалификация действий Калинина менялась на более мягкие статьи Уголовного Кодекса. Себя и других участников дела Калинин назвал «всего лишь православными людьми, которые имели позицию по отношению к фильму «Матильда». По его словам, благодаря их действиям были внесены изменения в законы и нормативные акты организаций, в том числе запрет на финансирование из бюджета сомнительных фильмов, а некоторые кинотеатры все-таки отказались от показа фильма. За это им «пришлось покраснеть», а кому-то отсидеть. Сам Александр Калинин на стадии следствия год провел в Бутырской тюрьме.Ранее Александр Калинин был судим за убийство. В мае 2003 года Красноярский краевой суд приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима за убийство соседки и разбой, которые были совершены в Норильске в 2002 году.«Согласно материалам дела, в июле 2002 года Калинин узнал, что у его соседки, хорошей приятельницы его матери, есть деньги, и сообщил об этом двум знакомым-наркоманам. Сначала знакомые без него пытались попасть в квартиру — ломились в дверь, отключали свет, но женщина не открывала. Открыла только, когда постучал Калинин, так как его знала. Все трое ворвались, в квартиру забрали 75 тысяч рублей, и чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли. Задержали его в сентябре 2002 года. В мае 2003 осудили на 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, в июне приговор вступил в законную силу, отбывал в Норильске».Кроме того, в январе 2003 года Калинин был еще и осужден на два года условно за подделку документов.