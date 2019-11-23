Общество

38 минут назад

Липчанам не стоит ждать «горящих туров» на Новый год

8 497
#туризм #отдых #новогодние каникулы
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Липчанам не стоит ждать «горящих туров» на Новый год

К зимним каникулам опытные туристы подготовились еще летом. Те, кто хочет купить путевку в последний момент, уже не сэкономят на отдыхе.

Руководитель сети туристических агентств в Липецкой области Анатолий Емельянов рассказал GOROD48 о том, куда наши земляки отправятся на отдых на новогодних каникулах. Оказалось, что липчане выбирают для путешествий на Новый год уже ставшие классическими для отечественных туристов направления.

- Спрос на новогодние туры не изменился, он держится на уровне прошлого года. До сих пор многие надеются на некие «горящие туры» на зимние каникулы, но таких предложений не существует: новогодние каникулы — классический пример горячего сезона, когда цены на отдых всегда большие и применяются двойные тарифы, - уточнил Анатолий Емельянов. - Опытные туристы забронировали зимние каникулы еще летом. Сейчас спрос на новогодние туры уже спал, так как, чем ближе к датам — тем выше ценник. Так, цены от туры в Таиланд стартуют от 100 000 рублей, около 80 000 рублей стоит Турция, Вьетнам — примерно 110 000 рублей. Ранее бронирование оказалось выгоднее, отели стоили на 30-40% дешевле.

Самое популярное у липчан направление для отдыха на зимних каникулах — это путешествия по России. Многие выбирают Сочи. Этот выбор объясняется достаточно низкой стоимостью путевки. Например, сейчас недельное проживание с завтраками в приличной «трешке» на двоих стоит около 12 000 рублей. Летом этот же вариант отдавали за 7 000 рублей. Заметим, что расходы на дорогу от Липецка до Сочи турист берет на себя. Многие едут в Сочи на поезде или своем автомобиле. Есть те, кто хочет добраться быстрее и выбирает перелет из Москвы. Тогда стоимость недельной путевки на двоих в Сочи стартует уже от 45 000 рублей.

- Сочи пользуется большим спросом из-за своей дешевизны. Также липчане выбирают отдых в Турции. Несмотря на то, что там уже закончился пляжный сезон, Турция липчан привлекает своим «все включено» и низкими ценами. Так что там в новогодние каникулы можно отдохнуть дешевле, чем летом. Липчане на зимние каникулы также отдыхают в Таиланде, ОАЭ, Вьетнаме. На рынке есть интересные предложения по путешествиям в Танзанию и на Мальдивские острова, но цена на путевки кусается. Хотя, состоятельных туристов траты не пугают. Например, одна липецкая семья потратит 255 000 рублей на то, чтобы провести новогодние каникулы в Чехии, - говорит эксперт по туризму.

Липчане на новогодние каникулы предпочитают путешествовать парами, детей с собой на отдых берут единицы, а одиночек-путешественников, как правило, нет. Наши земляки при выборе длительности путевки пытаются идеально уложиться в новогодние каникулы. Многие улетают на отдых 28-31 декабря и проведут в путешествии 5-7 дней. Как говорит Анатолий Емельянов, есть те туристы, которые встретят бой курантов в самолете.
8 497
#туризм #отдых #новогодние каникулы
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Комментарии (9)

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Шкворень

23 секунды назад
Кто хорошо работает - тот хорошо отдыхает!
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Примаков

4 минуты назад
Дважды выгонял Путина и Н а б и у л и н у , Но эти два ублюдочных выродка ....,теперь не знаема кто !, Такие чудеса только в грешной России !.
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Примаков

5 минут назад
Дважды выгонял Путина и * , Ну эти два ублюдочных выродка ....,теперь не знаема кто !, Такие чудеса только в грешной России !.
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путЕн

7 минут назад
Мне твои туры - лесом !, Вор ,маразматик ,мразь !.
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Мне твои туры - лесом !

8 минут назад
В России мощный экономический рывок ,рост благополучия, рост благосостояния ,беспрецедентный рост заработных Плат , Да у меня президент великий Путин , Да с таким президентом я живу ,как у Христа за пазухой !, Да я себе путёвку куплю на Мальдивы ,Мадагаскар и на карибы !, Слава великому Путину !, Воруй ,хапай ,тащи !.
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Йож

10 минут назад
Я б с этой босоногой красоткой, что на фото, встретил новый год.
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007

28 минут назад
Да нам голытьбе как то пох
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Я знал что

30 минут назад
Ляпчане обречены
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Гость

37 минут назад
Да нам хоть горящие хоть холодные,денег нет на любые!
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