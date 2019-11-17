Цой жив! Липецкий мини-футбол одержал суперволевую победу

Комментатор постоянно путал фамилию игрока, а тот забил один из ключевых голов.

Мини-футбольная команда из Липецка победила в гостях, и не кого-нибудь, а московский «Спартак» - 4:3. По ходу матча липчане уступали соперникам – 0:2.

«Спартак» в мини-футболе давно не так грозен (а ведь когда-то играл в суперлиге!), а сейчас и вовсе является одним из аутсайдеров высшей лиги. Тем не менее, все у хозяев поначалу складывалось хорошо: уже на 4-й минуте Александр Эпштейн открыл счет в матче.

На экваторе первого тайма после потери мяча на своей половине площадки лидером атак липецкой команды Романом Адамовым хозяева провели стремительную атаку, в которой Максим Коновалов обыграл Джабраила Алханова и во второй раз поразил наши ворота.

Игра у «Спартака» шла, а липчане израсходовали лимит в 5 фолов и за шестое нарушение получили в свои ворота дабл-пенальти (удар с 10 метров). Злым гением своей команды стал футболист москвичей Юрий Синцов, запоровший удар.

А затем наступила спасительная для Липецка предпоследняя минута первого тайма. Сначала Вадим Цай отыграл один мяч. Своеобразно на это отреагировал комментатор Интернет-трансляции матча, объявивший, что мяч забил Цой. По ходу трансляции ведущий не раз называл игрока «Липецка» именем культового музыканта 1990-х, что вообще-то странно: Цай в свое время играл не где-нибудь, а в том самом московском «Спартаке», а также вызывался в сборную России, и его имя все-таки полагается знать.

Спустя всего несколько минут вновь со знаком «минус» отличился Синцов: на сей раз он … срезал мяч в собственные ворота. Уходя на перерыв, липецкие игроки могли вспоминать русскую поговорку: «Не было ни гроша, а тут вдруг алтын», счет стал ничейным – 2:2.

Воспользовавшись такой щедростью хозяев, липчане во второй тайме сами взяли быка за рога. На 41-й минуте Николай Коротаев впервые вывел нашу команду вперед, а еще через две минуты Адамов напомнил, что он как-никак лучший бомбардир клуба – 4:2.

«Спартак» концовку матча прогнозируемо провел с вратарем-гонялой, но сумел огорчить оправившегося от травмы руки нашего Ярослава Плево только один раз. Алексей Белоусов в концовке установил окончательный счет.

Спартаковцы после этого проигрыша опустились на самое дно турнирной таблицы - на 16-е место. Липчане находятся в верхней части турнирной таблицы. Липецким болельщикам тут увидеть бы команду своими глазами, но... следующие 3 матча она вновь проведет на выезде. Руководство клуба решило перенести в другие города даже те игры, которые по календарю планировалось сыграть дома. В кулуарах продолжают обсуждать что это из-за того, что у руководства возникли трудности с освоением выделенных до конца года 10 миллионов рублей из бюджета (еще столько же обещали добавить на вторую часть сезона). Хороший менеджмент, ничего не скажешь…



На фото (использован снимок vk.com/mfc_lks) справа Цай, а слева - Цой. Важно не перепутать!

