В работе китайского завода нашли 10 нарушений

Ответственное должностное лицо наказали штрафом.

Сотрудники Верхне-Донского управления Ростехнадзора провели внеплановую выездную проверку китайского завода по производству дрожжей «Ангел Ист Рус». Предприятие запустило свою работу в феврале этого года в Данковском районе.



В ходе проверки эксперты Ростехнадзора выявили 10 нарушений требований норм и правил энергетической безопасности, сообщает ведомство. Указано, что на заводе не был предъявлен журнал учёта электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием технических данных, журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним. Кроме того, переносные и передвижные электроприёмники не имеют инвентарных номеров, а также отсутствует график очистки светильников, осмотра и ремонта сети электрического освещения.



За совершенное административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, назначено наказание в виде административного штрафа в 2 000 рублей ответственному должностному лицу.