Общество

53 минуты назад

В работе китайского завода нашли 10 нарушений

5 637
#техника безопасности #нарушения #проверка
В работе китайского завода нашли 10 нарушений

Ответственное должностное лицо наказали штрафом.

Сотрудники Верхне-Донского управления Ростехнадзора провели внеплановую выездную проверку китайского завода по производству дрожжей «Ангел Ист Рус». Предприятие запустило свою работу в феврале этого года в Данковском районе.

В ходе проверки эксперты Ростехнадзора выявили 10 нарушений требований норм и правил энергетической безопасности, сообщает ведомство. Указано, что на заводе не был предъявлен журнал учёта электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием технических данных, журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним. Кроме того, переносные и передвижные электроприёмники не имеют инвентарных номеров, а также отсутствует график очистки светильников, осмотра и ремонта сети электрического освещения.

За совершенное административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, назначено наказание в виде административного штрафа в 2 000 рублей ответственному должностному лицу.
5 637
#техника безопасности #нарушения #проверка

Комментарии (5)

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ттт

18 минут назад
а может у них все это было но на китайском .... "график очистки светильников" - что за зверь такой? они случайно не в ходе проверки его придумали???
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Для друзей не чего не жалко

20 минут назад
Конечно для друзей и штрафы совместимые и темболее для предприятия , а для рыбака который вышел для того чтобы как то прожить и наловил 52 тысячи это тоже совместимо да и ещё и в браконьеры записали.
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Гость808

27 минут назад
Доброго времени суток >>>> http://gg.gg/fsv5w
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Юрок Алтушок.

27 минут назад
Обоссаться штраф, а сколько они людей отправят своими химическими дрожжами.
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вася

42 минуты назад
обалдеть,2000р а бензина сколько сожгли
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