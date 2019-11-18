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Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Таможенник с семьей выехал за пределы России через Белоруссию
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
14 ноября заместитель начальника Северо-Западной таможни не вышел на работу. Сотрудники таможни связались с его отцом, проживающим на Украине, — он сообщил, что его сын заболел.
Позднее было установлено, что Мамчур с семьей выехал за пределы России через Белоруссию. Отмечается, что в настоящий момент российский таможенник находится на Украине. Обязанности замначальника будет исполнять его заместитель — полковник Светлана Андреева.
За неделю до этого произошла похожая история — пропал начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олег Гусев. 15 ноября был подписан приказ о его увольнении. Спустя некоторое время Гусев вышел на связь из Прибалтики и попросил «считать себя уволенным».
14 ноября заместитель начальника Северо-Западной таможни не вышел на работу. Сотрудники таможни связались с его отцом, проживающим на Украине, — он сообщил, что его сын заболел.
Позднее было установлено, что Мамчур с семьей выехал за пределы России через Белоруссию. Отмечается, что в настоящий момент российский таможенник находится на Украине. Обязанности замначальника будет исполнять его заместитель — полковник Светлана Андреева.
За неделю до этого произошла похожая история — пропал начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олег Гусев. 15 ноября был подписан приказ о его увольнении. Спустя некоторое время Гусев вышел на связь из Прибалтики и попросил «считать себя уволенным».