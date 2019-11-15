Начальник офиса продаж техники обнес родную контору

Мужчина похитил телефоны и аксессуары.

Мировой судья СУ №8 Октябрьского района вынес приговор бывшему начальнику офиса продаж «Русская телефонная компания», расположенного на площади Победы. Липчанин похитил имущество организации.



Суд установил, что мужчина, используя свое служебное положение, регулярно воровал на работе. С апреля по июль 2019 года он похитил два iPhone, смартфон Samsung, несколько телефонов марок Nokia, Philips и Alcatel, а также аксессуары к мобильной технике типа зарядных устройств и чехлов, и даже тестер освежителя воздуха. Общая сумма хищения составила 95 244 рубля. Мужчина полностью признал свою вину. Стороны дела ходатайствовали о прекращении уголовного дела и назначении липчанину штрафа.



Суд удовлетворил требования и наказал мужчину штрафом в 5 000 рублей. Стоимость всех похищенных товаров липчанин возместил.