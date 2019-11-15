В России
23 минуты назад
Имущество при разводе предлагают делить по-новому
Депутаты хотят внести поправки в Семейный кодекс РФ.
В Госдуму поступил законопроект, уточняющий порядок раздела имущества при разводах, пишет РБК. Он также предлагает навести порядок в наследовании, погашении кредитов и банкротстве бывших супругов.
Как пояснил журналистам соавтор проекта депутат Крашенинников, сегодня имущество супругов "рассматривается не как цельный имущественный комплекс, включающий вещи, имущественные права и общие долги супругов, а как набор отдельных объектов". "В результате судами многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов", - добавил он. В связи с этим авторы предлагают закрепить в кодексе "положение о том, что общее имущество супругов представляет собой совокупность всех активов и пассивов, нажитых супругами в браке".
Также предусмотрено, что совершение сделок по отчуждению общего имущества без согласия второго супруга является основанием для уменьшения размера доли в общем имуществе, причитающейся супругу-отчуждателю, уточняет ТАСС. Делается это в связи с тем, что зачастую один из супругов лишен возможности защитить свои имущественные интересы, "так как эти сделки могут быть оспорены им только при доказанной недобросовестности третьего лица", уточнил Крашенинников.
Авторы законопроекта — глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») и глава комитета по делам семьи Тамара Плетнева (КПРФ). С высокой степенью вероятности эти предложения пройдут законодательный фильтр, по крайней мере частично. Почти 60% из 85 законопроектов, где Крашенинников с 2000 года выступал соавтором, были приняты — в том числе в последние годы.
Как пояснил журналистам соавтор проекта депутат Крашенинников, сегодня имущество супругов "рассматривается не как цельный имущественный комплекс, включающий вещи, имущественные права и общие долги супругов, а как набор отдельных объектов". "В результате судами многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов", - добавил он. В связи с этим авторы предлагают закрепить в кодексе "положение о том, что общее имущество супругов представляет собой совокупность всех активов и пассивов, нажитых супругами в браке".
Также предусмотрено, что совершение сделок по отчуждению общего имущества без согласия второго супруга является основанием для уменьшения размера доли в общем имуществе, причитающейся супругу-отчуждателю, уточняет ТАСС. Делается это в связи с тем, что зачастую один из супругов лишен возможности защитить свои имущественные интересы, "так как эти сделки могут быть оспорены им только при доказанной недобросовестности третьего лица", уточнил Крашенинников.
Авторы законопроекта — глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») и глава комитета по делам семьи Тамара Плетнева (КПРФ). С высокой степенью вероятности эти предложения пройдут законодательный фильтр, по крайней мере частично. Почти 60% из 85 законопроектов, где Крашенинников с 2000 года выступал соавтором, были приняты — в том числе в последние годы.