Общество

сегодня, 16:19

На нескольких улицах Липецка отключат воду

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#отключение воды
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На нескольких улицах Липецка отключат воду
В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 
14 ноября с 09:00 до 17:00 по  ул. 4 Пятилетки, 10; ул. Шкатова, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 23, 25;  ул. Орловская, 13, 31, 31/1; ул. Гайдара, 21, 25, 23, 19, 13, 15, 17, 11, 9, 7, 5, 2, 3, 12а, 4; ул. Кротевича, 9а, 11, 7, 5, 3 ,1; пер. Антипова 1-32; ул. Орловская; ул. 4 Пятилетки; ул. Кротевича; ул. Амурская;  ул. Ушакова; ул. Луначарского.

676
#отключение воды
2

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