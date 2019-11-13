На нескольких улицах Липецка отключат воду

В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

14 ноября с 09:00 до 17:00 по ул. 4 Пятилетки, 10; ул. Шкатова, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 23, 25; ул. Орловская, 13, 31, 31/1; ул. Гайдара, 21, 25, 23, 19, 13, 15, 17, 11, 9, 7, 5, 2, 3, 12а, 4; ул. Кротевича, 9а, 11, 7, 5, 3 ,1; пер. Антипова 1-32; ул. Орловская; ул. 4 Пятилетки; ул. Кротевича; ул. Амурская; ул. Ушакова; ул. Луначарского.



