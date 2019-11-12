Происшествия

40 минут назад

Следователи проверяют сообщение о смерти пенсионера на пешеходном переходе

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#несчастный случай
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Следователи проверяют сообщение о смерти пенсионера на пешеходном переходе
Сегодня в эфире "Общественного телевидения России" вышел сюжет о смерти пенсионера на пешеходном переходе улицы Фрунзе в Липецке. Родственники пенсионера винят сотрудников ДПС в равнодушии. По их словам, человека можно было бы спасти, если бы ему вовремя оказали помощь.

"По данному факту следственными органами СК России по Липецкой области организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.

1 673
#несчастный случай
1

Комментарии (1)

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it_happens

10 минут назад
Почему такая сухая статья? О чем вообще речь идет?? Если бы пошлятьну какую-нибуль обмусолить, вы в красках расписали, а тут два слова ни о чем.
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