Происшествия
40 минут назад
Следователи проверяют сообщение о смерти пенсионера на пешеходном переходе
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Сегодня в эфире "Общественного телевидения России" вышел сюжет о смерти пенсионера на пешеходном переходе улицы Фрунзе в Липецке. Родственники пенсионера винят сотрудников ДПС в равнодушии. По их словам, человека можно было бы спасти, если бы ему вовремя оказали помощь.
"По данному факту следственными органами СК России по Липецкой области организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.
"По данному факту следственными органами СК России по Липецкой области организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.
1 673
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