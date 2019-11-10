52 минуты назад
В Боливии протестующие заняли офисы двух государственных СМИ
Протестующие против переизбрания президента Боливии Эво Моралеса на новый срок заняли офисы государственного телеканала Bolivia TV (BTV) и радиостанции Red Patria Nueva (RPN). Об этом сообщил в субботу глава государства в Twitter.
Сообщений о пострадавших журналистах нет.
Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов в Боливии вспыхнули протесты, и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.
В пятницу к протестам присоединились полицейские в нескольких городах Боливии. Жертвами столкновений и беспорядков в ходе протестов стали не менее трех человек, пострадали более 380 человек, сообщает tass.ru
Еще в рубрике
08.11.2019 14:14В мире