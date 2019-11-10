В мире

52 минуты назад

В Боливии протестующие заняли офисы двух государственных СМИ

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Протестующие против переизбрания президента Боливии Эво Моралеса на новый срок заняли офисы государственного телеканала Bolivia TV (BTV) и радиостанции Red Patria Nueva (RPN). Об этом сообщил в субботу глава государства в Twitter.

"Государственные СМИ BTV и RPN были захвачены организованными группами, которые угрозами вынудили журналистов покинуть свои рабочие места. Они говорят, что защищают демократию, но действуют как диктаторские режимы", - написал он.

Сообщений о пострадавших журналистах нет.

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов в Боливии вспыхнули протесты, и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

В пятницу к протестам присоединились полицейские в нескольких городах Боливии. Жертвами столкновений и беспорядков в ходе протестов стали не менее трех человек, пострадали более 380 человек, сообщает tass.ru

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