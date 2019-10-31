Общество

32 минуты назад

Будьте как инспекторы ГИБДД - меняйте резину вовремя

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#гололед #резина #ДТП
Будьте как инспекторы ГИБДД - меняйте резину вовремя

Полицейские и чиновники мэрии Липецка напомнили о безопасности на зимних дорогах.

Начальник департамента благоустройства мэрии Липецка Николай Воронин и начальника ОГИБДД УМВД России по Липецку Олег Володин напомнили автомобилистам о мерах безопасности на дорогах города в преддверии зимнего периода.

Так, Николай Воронин рассказал, что 121 машина подведомственных организаций готовы к зимнему периоду в полном объеме. Также заготовлена пескосоляная смесь и чистая соль.

- Вчера было зафиксировано очаговое выпадение осадков, - отметил начальник департамента благоустройства Липецка. - Поэтому 12 автомобилей в 21.30 вышли на просыпку на Студеновский путепровод и улицу Пожарского – как не странно, там произошло обледенение. Для безопасности машины повторно вышли на маршрут в 5.00. ДТП не произошло.

Кстати о ДТП. На опасном участке теперь установлен датчик обледенения. На такое техническое внедрение пошли, чтобы не допустить аварии с летальным исходом в первый гололед, как в прошлом году.

- Также призываю автомобилистов перейти на зимнюю резину и ограничить скоростной режим, - дополнил Николай Воронин. – Даже во время вечернего объезда мы видели, что машины плохо заходят в повороты, если не соблюдать банальные требования безопасности движения. Гололед не прощает ошибок.

Начальника ОГИБДД УМВД России по Липецку Олег Володин в свою очередь сообщил, что осадки вчера были незначительными, поэтому «дня жестянщика» не произошло. Но водителям уже пора поменять шины с летних на зимние, и не важно – шипованные или нет.

- Я уже в прошлые выходные «переобулся», - привел личный пример полицейский. - И все патрульные автомобили с приходом первых холодов поменяли летние шины на зимние.

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#гололед #резина #ДТП

Комментарии (2)

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Нона

9 минут назад
А че ее менять? гололеда нет, с понедельника потепление вообще
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Askold

21 минуту назад
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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