Происшествия

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В гибели 20-летней девушки обвиняют полицейского

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#авария #ДТП
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В гибели 20-летней девушки обвиняют полицейского

По версии следствия, он сел за руль пьяным, что привело к аварии со смертельным исходом.

20 октября на дороге Липецк-Грязи столкнулись три автомобиля «Форд Мондео», «Форд Фокус» и «КИА Спектра». В аварии, которую спровоцировал 38-летний водитель «Форда Мондео», выехавший на встречную полосу,  погибла 20-летняя пассажирка автомобиля «Форд Фокус». Как оказалось, за рулем «Форда Мондео» находился полицейский.

В отношения сотрудника полиции Следственным отделом по городу Грязи СУ СК РФ по Липецкой области уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по версии следствия, в момент аварии полицейский был пьян.

В свою очередь в пресс-службе УМВД России по Липецкой области отметили, что полицейский отстранен от работы. В случае, если его вина будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Руководители подразделения, в котором служит полицейский, уже получили дисциплинарное взыскание.

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#авария #ДТП
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Комментарии (32)

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1 минуту назад
его непосредственное начальство почему не уволено????
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Надо знать

3 минуты назад
Я, граждане мусаров ненавидят- поэтому такие комменты.
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Пьяный мальчик- полицай,

5 минут назад
убил 20 летнюю девушку .
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Я

8 минут назад
Читаешь клиенты и думаешь, будто из гражданских все с нимбами на бошке ходят, все пьют и гражданские и военные и менты. Другое дело гражданская позиция выпил сиди дома а если и надо куда вызови такси.
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Генерал бикасов

40 минут назад
А бутылку ему в зад засунуть забыли.
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Наказать

43 минуты назад
надо прежде всего его родителей ,за то что воспитали такого .А то как то получается,за плохой поступок этого великовозрастного дяди отвечают чужие дяди !
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Джексон

44 минуты назад
Расстрелять его!!! Жизнь за жизнь!!!
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Плановой

45 минут назад
Бухие мусорки это что, там наркоманы работают.
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Маруся

51 минуту назад
А я не удивлюсь, если сейчас экспертиза покажет, что девушка была пьяна и она же спровоцировала аварию. У нас же есть второй случай пьяного мальчика - 6 летний ребенок, которого сбил полицейский, тоже был пьян. Это очень распространенная уловка, чтобы отмазывать таких служителей порядка
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Рома

58 минут назад
48ru, гражданский по новому закону на 5 лет сядет
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