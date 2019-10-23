Происшествия
сегодня, 12:44
В гибели 20-летней девушки обвиняют полицейского
По версии следствия, он сел за руль пьяным, что привело к аварии со смертельным исходом.
20 октября на дороге Липецк-Грязи столкнулись три автомобиля «Форд Мондео», «Форд Фокус» и «КИА Спектра». В аварии, которую спровоцировал 38-летний водитель «Форда Мондео», выехавший на встречную полосу, погибла 20-летняя пассажирка автомобиля «Форд Фокус». Как оказалось, за рулем «Форда Мондео» находился полицейский.
В отношения сотрудника полиции Следственным отделом по городу Грязи СУ СК РФ по Липецкой области уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по версии следствия, в момент аварии полицейский был пьян.
В свою очередь в пресс-службе УМВД России по Липецкой области отметили, что полицейский отстранен от работы. В случае, если его вина будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Руководители подразделения, в котором служит полицейский, уже получили дисциплинарное взыскание.
В отношения сотрудника полиции Следственным отделом по городу Грязи СУ СК РФ по Липецкой области уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по версии следствия, в момент аварии полицейский был пьян.
В свою очередь в пресс-службе УМВД России по Липецкой области отметили, что полицейский отстранен от работы. В случае, если его вина будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Руководители подразделения, в котором служит полицейский, уже получили дисциплинарное взыскание.
Ответьте на вопрос
Надо знать
Пьяный мальчик- полицай,
Я
Генерал бикасов
Наказать
Джексон
Плановой
Маруся
Рома