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«Если бы я вам зачитал, что мне писали люди, то запикивать текст было бы нужно. Там матом реально»

47 2839
#марафон
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«Если бы я вам зачитал, что мне писали люди, то запикивать текст было бы нужно. Там матом реально»

В Липецком горсовете раскритиковали марафон, парализовавший на 12 часов движение транспорта в городе.

На заседании комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета депутаты раскритиковали прошедший 13 октября марафон, парализовавший на 12 часов движение транспорта в городе.

Напомним, что участники главных забегов - полумарафона (21 км) и марафона (42 км) - стартовали в 11.00 (в соревнованиях участвовали около 1800 человек из нескольких регионов России). Но движение транспорта было перекрыто по его маршруту: площадь Ленина-Соборная - улица Интернациональная - улица Зегеля - площадь Плеханова - улица Плеханова - улица Гагарина - площадь Авиаторов - улица Космонавтов - улица Терешковой - улица Гагарина (железнодорожный вокзал) - улица Терешковой - улица Космонавтов - площадь Космонавтов - улица Вермишева - улица Московская и обратно с 5 часов утра до 17 часов вечера. Что, безусловно, принесло массу неудобств горожанам.

- Я готовлю письмо на имя главы Липецка Евгении Уваркиной по итогам проводимого мной социологического опроса. По моему мнению, марафоном довольны только 5 процентов липчан, а 95 процентов - не довольны. Довольна была, в основном, молодежь, - заявил депутат от ЛДПР Александр Попов.

По словам депутата, его телефон стал разрываться с 14 часов. Звонившие и писавшие СМС-сообщения выражали свое недовольство наглухо перекрытым для удобства бегунов городом. «Если бы я вам зачитал, то запикивать текст было бы нужно. Там матом реально».

- Я вам честно скажу: все было непродумано. Логистики не было вообще! На дорогах не было работников полиции, которые бы объясняли автомобилистам или пассажирам общественного транспорта, как им быть. Говорят, в «Яндекс-навигаторе» были указаны пути объезда перекрытых участков, но ведь не у всех есть смартфоры. На мой взгляд, глупо перекрывать пол города. И не на два часа, а с пяти утра до пяти вечера! Где тут здравый смысл? - обратился Александр Попов к председателю департамента физической культуры и спорта мэрии Олегу Токареву.

Чиновник, в свою очередь, пояснил, что такое мероприятие как марафон в Липецке проводилось впервые (до этого в мае прошел полумарафон). Его организаторами выступили городская администрация и частная компания «RussiaRunning»:

- Мы про это мероприятие говорили полгода. Долго согласовывали маршрут забега с участием ГИБДД. Желающие могли добраться до любой точки города. И это было воскресенье. Все довольными быть, конечно, не могут. Но и довольных было много. Согласен, что были шероховатости. Нам есть над чем работать. Но мое мнение таково: такие мероприятия должны быть.

Но депутат Попов не унимался. А для чего тогда стадионы? Для чего велодорожки, которые могут быть отданы бегунам?

- Одно из направлений такого марафона - туризм. Участники марафона посетят более двухсот городов России. Они выбрали Липецк, чтобы с ним познакомиться, - ответил на претензию парламентария Олег Токарев.

- Зачем тогда выделяются огромные деньги на строительство рекреационных зон. Той же Задонщины? Бегайте там на здоровье! Вы перекрыли в Липецке улицы полностью. Почему? Можно же было оставить для движения автобусов одну их сторону! И почему такой вопрос как перекрытие половины города на целый день не выносили на общественные слушания? - возмутился Александр Попов.

В полемику вступили и другие депутаты. Так, депутат Елена Пономаренко, директор Дома детского творчества «Лира», 13 октября опоздала со своими воспитанниками к месту концерта, так как сотрудники ДПС требовали у перевозящего детей водителя микроавтобуса разовый пропуск для проезда по перекрытым улицам города.

- Всегда будут те, кто против перекрытия города ради массовых мероприятий. Поэтому вы должны выбирать меньшее зло, - обратился к Олегу Токареву первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.

- Мы и пытались…

- Вы увидели, что получили?

- Да, - ответил чиновник.

Сергей Токарев пообещал учесть все прозвучавшие замечания при подготовке нового массового полумарафона, который пройдет в Липецке в следующем году.

Напомним, что  «Липецкий марафон» вошёл в календарь Национального бегового движения в России. Это проект Всероссийской федерации легкой атлетики, запущенный в 2015 году. Он направлен на популяризацию любительского бега в России и увеличение количества ярких и современных беговых событий, сертифицированных по единым европейским стандартам качества и безопасности.

- По мнению специалистов, включение Липецкого марафона в календарь Национального бегового движения в России - это большой задел на будущее. В ближайшие годы,по самым скромным оценкам, в Липецк приедут атлеты более чем из 200 городов РФ, - надеются в областной администрации.

47 2839
#марафон
2

Комментарии (47)

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просто

4 минуты назад
болото привыкло жить в спячке - ибо главынй из запоев не выходил, а тут бац и марафон! вся водная флора фауна завопила , нарушили покой старперов. Даёшь еженедельный марафон! и ЧТОБ ВСЕ ЧИНОВНИКИ ДЕПУТАТЫ БЕЗДЕЛЬНИКИ БЕЖАЛИ!!!
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Перри Мейсон

5 минут назад
Я смотрящий за сайтом Город 48. Всегда на связи
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Тётя Роза

5 минут назад
В городе уже в противогазе бегать надо
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и чо?

6 минут назад
тема бордюров не раскрыта, работайте лучше депутаты делом а не языком
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В лесу,на Силикатных озерах

7 минут назад
пусть бегают или в парке Победы,или в районе Центрального пляжа-Ниженки.Правильно депутат сказал,для чего стадионы?Дебилы,мля.
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пенсионер

7 минут назад
очевидно что госпожа Уваркина забыла о такой вещи как Конституция РФ где черным по белому гарантируются права граждан в том числе и на свободу передвижения .Всудебном порядке горожан никто не лишал права на передвижение .Все конституционные свободы временно отменяет режим ЧС или КТО(контртеррористическая операция ).Влюбой западной стране мэр уже зарегистрировался бы на бирже труда
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Молодежь

8 минут назад
Не довольны только старые пердуны и вечные нытики. А на их мнение должно быть по барабану, они везде найдут где поплакать, им так легче живется
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Житель

8 минут назад
Действительно, не город а деревня
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Кузьмич

10 минут назад
Ути Господи, все кипятком изошлись. Вы депутаты так бы про дольщиков, бордюры, плиточку, скамейки миллионные, транспорт дебильный и прочие удобства городские переживали и активно выясняли. А тут нашли повод - марафон. Теперь будут лет 5 слюной брызгать.
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Сергей 13

13 минут назад
№1, глядишь,через годик концлагеря построят для борьбы с бедностью,кстати,можно на ЛТЗ организовать,там пустых корпусов много,и отчитаться о победе над бедностью.
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