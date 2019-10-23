Общество
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«Если бы я вам зачитал, что мне писали люди, то запикивать текст было бы нужно. Там матом реально»
В Липецком горсовете раскритиковали марафон, парализовавший на 12 часов движение транспорта в городе.
На заседании комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета депутаты раскритиковали прошедший 13 октября марафон, парализовавший на 12 часов движение транспорта в городе.
Напомним, что участники главных забегов - полумарафона (21 км) и марафона (42 км) - стартовали в 11.00 (в соревнованиях участвовали около 1800 человек из нескольких регионов России). Но движение транспорта было перекрыто по его маршруту: площадь Ленина-Соборная - улица Интернациональная - улица Зегеля - площадь Плеханова - улица Плеханова - улица Гагарина - площадь Авиаторов - улица Космонавтов - улица Терешковой - улица Гагарина (железнодорожный вокзал) - улица Терешковой - улица Космонавтов - площадь Космонавтов - улица Вермишева - улица Московская и обратно с 5 часов утра до 17 часов вечера. Что, безусловно, принесло массу неудобств горожанам.
- Я готовлю письмо на имя главы Липецка Евгении Уваркиной по итогам проводимого мной социологического опроса. По моему мнению, марафоном довольны только 5 процентов липчан, а 95 процентов - не довольны. Довольна была, в основном, молодежь, - заявил депутат от ЛДПР Александр Попов.
По словам депутата, его телефон стал разрываться с 14 часов. Звонившие и писавшие СМС-сообщения выражали свое недовольство наглухо перекрытым для удобства бегунов городом. «Если бы я вам зачитал, то запикивать текст было бы нужно. Там матом реально».
- Я вам честно скажу: все было непродумано. Логистики не было вообще! На дорогах не было работников полиции, которые бы объясняли автомобилистам или пассажирам общественного транспорта, как им быть. Говорят, в «Яндекс-навигаторе» были указаны пути объезда перекрытых участков, но ведь не у всех есть смартфоры. На мой взгляд, глупо перекрывать пол города. И не на два часа, а с пяти утра до пяти вечера! Где тут здравый смысл? - обратился Александр Попов к председателю департамента физической культуры и спорта мэрии Олегу Токареву.
Чиновник, в свою очередь, пояснил, что такое мероприятие как марафон в Липецке проводилось впервые (до этого в мае прошел полумарафон). Его организаторами выступили городская администрация и частная компания «RussiaRunning»:
- Мы про это мероприятие говорили полгода. Долго согласовывали маршрут забега с участием ГИБДД. Желающие могли добраться до любой точки города. И это было воскресенье. Все довольными быть, конечно, не могут. Но и довольных было много. Согласен, что были шероховатости. Нам есть над чем работать. Но мое мнение таково: такие мероприятия должны быть.
Но депутат Попов не унимался. А для чего тогда стадионы? Для чего велодорожки, которые могут быть отданы бегунам?
- Одно из направлений такого марафона - туризм. Участники марафона посетят более двухсот городов России. Они выбрали Липецк, чтобы с ним познакомиться, - ответил на претензию парламентария Олег Токарев.
- Зачем тогда выделяются огромные деньги на строительство рекреационных зон. Той же Задонщины? Бегайте там на здоровье! Вы перекрыли в Липецке улицы полностью. Почему? Можно же было оставить для движения автобусов одну их сторону! И почему такой вопрос как перекрытие половины города на целый день не выносили на общественные слушания? - возмутился Александр Попов.
В полемику вступили и другие депутаты. Так, депутат Елена Пономаренко, директор Дома детского творчества «Лира», 13 октября опоздала со своими воспитанниками к месту концерта, так как сотрудники ДПС требовали у перевозящего детей водителя микроавтобуса разовый пропуск для проезда по перекрытым улицам города.
- Всегда будут те, кто против перекрытия города ради массовых мероприятий. Поэтому вы должны выбирать меньшее зло, - обратился к Олегу Токареву первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.
- Мы и пытались…
- Вы увидели, что получили?
- Да, - ответил чиновник.
Сергей Токарев пообещал учесть все прозвучавшие замечания при подготовке нового массового полумарафона, который пройдет в Липецке в следующем году.
Напомним, что «Липецкий марафон» вошёл в календарь Национального бегового движения в России. Это проект Всероссийской федерации легкой атлетики, запущенный в 2015 году. Он направлен на популяризацию любительского бега в России и увеличение количества ярких и современных беговых событий, сертифицированных по единым европейским стандартам качества и безопасности.
- По мнению специалистов, включение Липецкого марафона в календарь Национального бегового движения в России - это большой задел на будущее. В ближайшие годы,по самым скромным оценкам, в Липецк приедут атлеты более чем из 200 городов РФ, - надеются в областной администрации.
Напомним, что участники главных забегов - полумарафона (21 км) и марафона (42 км) - стартовали в 11.00 (в соревнованиях участвовали около 1800 человек из нескольких регионов России). Но движение транспорта было перекрыто по его маршруту: площадь Ленина-Соборная - улица Интернациональная - улица Зегеля - площадь Плеханова - улица Плеханова - улица Гагарина - площадь Авиаторов - улица Космонавтов - улица Терешковой - улица Гагарина (железнодорожный вокзал) - улица Терешковой - улица Космонавтов - площадь Космонавтов - улица Вермишева - улица Московская и обратно с 5 часов утра до 17 часов вечера. Что, безусловно, принесло массу неудобств горожанам.
- Я готовлю письмо на имя главы Липецка Евгении Уваркиной по итогам проводимого мной социологического опроса. По моему мнению, марафоном довольны только 5 процентов липчан, а 95 процентов - не довольны. Довольна была, в основном, молодежь, - заявил депутат от ЛДПР Александр Попов.
По словам депутата, его телефон стал разрываться с 14 часов. Звонившие и писавшие СМС-сообщения выражали свое недовольство наглухо перекрытым для удобства бегунов городом. «Если бы я вам зачитал, то запикивать текст было бы нужно. Там матом реально».
- Я вам честно скажу: все было непродумано. Логистики не было вообще! На дорогах не было работников полиции, которые бы объясняли автомобилистам или пассажирам общественного транспорта, как им быть. Говорят, в «Яндекс-навигаторе» были указаны пути объезда перекрытых участков, но ведь не у всех есть смартфоры. На мой взгляд, глупо перекрывать пол города. И не на два часа, а с пяти утра до пяти вечера! Где тут здравый смысл? - обратился Александр Попов к председателю департамента физической культуры и спорта мэрии Олегу Токареву.
Чиновник, в свою очередь, пояснил, что такое мероприятие как марафон в Липецке проводилось впервые (до этого в мае прошел полумарафон). Его организаторами выступили городская администрация и частная компания «RussiaRunning»:
- Мы про это мероприятие говорили полгода. Долго согласовывали маршрут забега с участием ГИБДД. Желающие могли добраться до любой точки города. И это было воскресенье. Все довольными быть, конечно, не могут. Но и довольных было много. Согласен, что были шероховатости. Нам есть над чем работать. Но мое мнение таково: такие мероприятия должны быть.
Но депутат Попов не унимался. А для чего тогда стадионы? Для чего велодорожки, которые могут быть отданы бегунам?
- Одно из направлений такого марафона - туризм. Участники марафона посетят более двухсот городов России. Они выбрали Липецк, чтобы с ним познакомиться, - ответил на претензию парламентария Олег Токарев.
- Зачем тогда выделяются огромные деньги на строительство рекреационных зон. Той же Задонщины? Бегайте там на здоровье! Вы перекрыли в Липецке улицы полностью. Почему? Можно же было оставить для движения автобусов одну их сторону! И почему такой вопрос как перекрытие половины города на целый день не выносили на общественные слушания? - возмутился Александр Попов.
В полемику вступили и другие депутаты. Так, депутат Елена Пономаренко, директор Дома детского творчества «Лира», 13 октября опоздала со своими воспитанниками к месту концерта, так как сотрудники ДПС требовали у перевозящего детей водителя микроавтобуса разовый пропуск для проезда по перекрытым улицам города.
- Всегда будут те, кто против перекрытия города ради массовых мероприятий. Поэтому вы должны выбирать меньшее зло, - обратился к Олегу Токареву первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.
- Мы и пытались…
- Вы увидели, что получили?
- Да, - ответил чиновник.
Сергей Токарев пообещал учесть все прозвучавшие замечания при подготовке нового массового полумарафона, который пройдет в Липецке в следующем году.
Напомним, что «Липецкий марафон» вошёл в календарь Национального бегового движения в России. Это проект Всероссийской федерации легкой атлетики, запущенный в 2015 году. Он направлен на популяризацию любительского бега в России и увеличение количества ярких и современных беговых событий, сертифицированных по единым европейским стандартам качества и безопасности.
- По мнению специалистов, включение Липецкого марафона в календарь Национального бегового движения в России - это большой задел на будущее. В ближайшие годы,по самым скромным оценкам, в Липецк приедут атлеты более чем из 200 городов РФ, - надеются в областной администрации.
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