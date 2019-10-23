Происшествия

сегодня, 09:46

Во врезавшемся в здание автомобиле погибли водитель и пассажир

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#Авария #ДТП
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Во врезавшемся в здание автомобиле погибли водитель и пассажир

Всего в машине находились семь человек.

Сегодня ночью в селе Захаровка Воловского района произошло ДТП с гибелью двух человек: около четырех часов утра автомобиль «ВАЗ-2110» врезался в здание магазина.

- На место аварии прибыли пожарные-спасатели, - рассказали GOROD48  в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пожарные помогли деблокировать из смятой машины одного человека и отключили аккумулятор. 

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в автомобиле находились семь человек.

- В результате аварии водитель «ВАЗа» и один из его пассажиров получили смертельные травмы, трех пассажиров госпитализировали, двое - получили легкие травмы, - рассказала GOROD48 начальник пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области Ольга Снежкова. 
11 3493
#Авария #ДТП
1

Комментарии (11)

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Маша

17 минут назад
А кто разбился то?
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Таня

30 минут назад
Сергей 13, конечно же нет. Зная их кто попал в эту аварию, не удивительно! Просто чисто по человечески жалко.
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Ваня Палкин

39 минут назад
А куда начальника пресслужбы УВД Маслакову дели? Или она тоже в авиацию подалась?
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Сергей 13

41 минуту назад
Таня, и конечно же,все были трезвые?А в 4 утра всемером на работу гнали?
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Таня

48 минут назад
Магазин находится на повороте. Одному из трупов 27. Одноклассник мой
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Вася хренов

56 минут назад
* в колхозе магазин работает в 4 утра.
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Трамвай

сегодня, 10:24
Нехрен магазины ставить где попало
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Я

сегодня, 10:19
Чего-чего они с человеком сделали? Аффтор ты откуда вылез, что русские слова правильно использовать не научился?
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гость

сегодня, 10:14
Ну, вот ты еблан!
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весёлый

сегодня, 10:11
Чудны крестьянские дети
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