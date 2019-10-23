Происшествия
сегодня, 09:46
Во врезавшемся в здание автомобиле погибли водитель и пассажир
Всего в машине находились семь человек.
Сегодня ночью в селе Захаровка Воловского района произошло ДТП с гибелью двух человек: около четырех часов утра автомобиль «ВАЗ-2110» врезался в здание магазина.
- На место аварии прибыли пожарные-спасатели, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пожарные помогли деблокировать из смятой машины одного человека и отключили аккумулятор.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в автомобиле находились семь человек.
- В результате аварии водитель «ВАЗа» и один из его пассажиров получили смертельные травмы, трех пассажиров госпитализировали, двое - получили легкие травмы, - рассказала GOROD48 начальник пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области Ольга Снежкова.
- На место аварии прибыли пожарные-спасатели, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пожарные помогли деблокировать из смятой машины одного человека и отключили аккумулятор.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в автомобиле находились семь человек.
- В результате аварии водитель «ВАЗа» и один из его пассажиров получили смертельные травмы, трех пассажиров госпитализировали, двое - получили легкие травмы, - рассказала GOROD48 начальник пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области Ольга Снежкова.
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