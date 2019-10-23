«КамАЗ» слетел в кювет - водитель погиб

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 октября в Лебедянском районе на дороге «Подъезд к городу Лебедянь» 50-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель получил смертельную травму.



В Липецке около трех часов дня на проспекте Победы столкнулись автомобили «Лада-Гранта» с 28-летней женщиной за рулем и «Тойоты» под управлением 38-летнего водителя. В результате аварии женщина-водитель «Гранты» с травмой госпитализирована.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1361 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 71.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 988 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 14 нарушений правил парковки, 4 автомобиля эвакуировали.



Также было зафиксировано 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



