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«КамАЗ» слетел в кювет - водитель погиб

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#Авария #ДТП
«КамАЗ» слетел в кювет - водитель погиб

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 октября в Лебедянском районе на дороге «Подъезд к городу Лебедянь» 50-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель получил смертельную травму. 

В Липецке около трех часов дня на проспекте Победы столкнулись автомобили «Лада-Гранта» с 28-летней женщиной за рулем и «Тойоты» под управлением 38-летнего водителя. В результате аварии женщина-водитель «Гранты» с травмой госпитализирована.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1361 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 71.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 988 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 14 нарушений правил парковки, 4 автомобиля эвакуировали.

Также было зафиксировано 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (2)

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Е мое

19 минут назад
Когда же будут отслеживать реальное разрешение использования транспорта. Что у нас перемещается по дорогам?! В сторону строящихся поселков едет разваленное и груженное щебнем,песком древнее,как гавно мамонта. Изношено,неуправляемо. Что ждать еще?
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Епт

46 минут назад
Очередной заложник акции "24 часа за рулем". За 23 часа до конца месяца зарплаты не хватит! Берегите себя!
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