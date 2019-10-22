Общество
59 минут назад
94-летнему ветерану путевку в санаторий оплатил неизвестный бизнесмен
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Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Щукин все же получил бесплатную путевку в санаторий, об этом GOROD48 рассказала его дочь Елена Ляхова.
- Нам позвонил представитель Фонда социального страхования и сообщил, что 28 октября папа может отправляться в санаторий-профилакторий, - сообщила GOROD48 Елена Ляхова. - Почему организация, отправившая ранее отца в общую очередь под номером 5851, изменила свою позицию, не знаю. Не исключаю, что это связано с резонансом, начавшимся после того, как был опубликован материал в вашем издании.
Напомним, GOROD48 рассказал о мытарствах 94-летнего Алексея Щукина по инстанциям 19 сентября этого года. Выяснилось, что не только Алексей Егорович, но и все российские ветераны Великой Отечественной войны санаторно-курортное лечение получают через общую очередь. Таковы нормы федерального закона «О государственной социальной помощи». Если бы закон был бы исполнен, то боевой офицер получил путевку приблизительно лет через пять-шесть.
Как сообщила GOROD48 заместитель управляющего региональным отделением Фонда соцстраха Ирина Бербенцева, 21-дневный отдых в санаторию Алексею Щукину оплатил липецкий предприниматель, узнавший о ситуации из СМИ. Свое имя бизнесмен, выложивший из кармана порядка 32 тыс рублей, просил не называть.
- Нам позвонил представитель Фонда социального страхования и сообщил, что 28 октября папа может отправляться в санаторий-профилакторий, - сообщила GOROD48 Елена Ляхова. - Почему организация, отправившая ранее отца в общую очередь под номером 5851, изменила свою позицию, не знаю. Не исключаю, что это связано с резонансом, начавшимся после того, как был опубликован материал в вашем издании.
Напомним, GOROD48 рассказал о мытарствах 94-летнего Алексея Щукина по инстанциям 19 сентября этого года. Выяснилось, что не только Алексей Егорович, но и все российские ветераны Великой Отечественной войны санаторно-курортное лечение получают через общую очередь. Таковы нормы федерального закона «О государственной социальной помощи». Если бы закон был бы исполнен, то боевой офицер получил путевку приблизительно лет через пять-шесть.
Как сообщила GOROD48 заместитель управляющего региональным отделением Фонда соцстраха Ирина Бербенцева, 21-дневный отдых в санаторию Алексею Щукину оплатил липецкий предприниматель, узнавший о ситуации из СМИ. Свое имя бизнесмен, выложивший из кармана порядка 32 тыс рублей, просил не называть.
11 502
Я так думаю
Ха ха
Animal planet.
Фрэнк Гудвин
Сбагрили
^_^
Тьфу, позорница
нужно создать какой-нибудь фонд
молодец
Дык +