Общество

59 минут назад

94-летнему ветерану путевку в санаторий оплатил неизвестный бизнесмен

11 502
#благотворительность #ветераны
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94-летнему ветерану путевку в санаторий оплатил неизвестный бизнесмен
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Щукин все же получил бесплатную путевку в санаторий, об этом GOROD48 рассказала его дочь Елена Ляхова.

- Нам позвонил представитель Фонда социального страхования и сообщил, что 28 октября папа может отправляться в санаторий-профилакторий, - сообщила GOROD48 Елена Ляхова. - Почему организация, отправившая ранее отца в общую очередь под номером 5851, изменила свою позицию, не знаю. Не исключаю, что это связано с резонансом, начавшимся после того, как был опубликован материал в вашем издании. 

Напомним, GOROD48 рассказал о мытарствах 94-летнего Алексея Щукина по инстанциям 19 сентября этого года. Выяснилось, что не только Алексей Егорович, но и все российские ветераны Великой Отечественной войны санаторно-курортное лечение получают через общую очередь. Таковы нормы федерального закона «О государственной социальной помощи». Если бы закон был бы исполнен, то боевой офицер получил путевку приблизительно лет через пять-шесть. 

Как сообщила GOROD48 заместитель управляющего региональным отделением Фонда соцстраха Ирина Бербенцева, 21-дневный отдых в санаторию Алексею Щукину оплатил липецкий предприниматель, узнавший о ситуации из СМИ. Свое имя бизнесмен, выложивший из кармана порядка 32 тыс рублей,  просил не называть.
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#благотворительность #ветераны
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Комментарии (11)

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Я так думаю

1 минуту назад
Вы как хотите,а я не поверю,что ему 94. А если и так,то на его пенсию можно жить в санатории круглый год. Много ездил по санаториям и увидеть 80летнего большая редкость.
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Ха ха

4 минуты назад
По нибудь нацист из германии оплатил бедному ветерану из рашки проезд
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Animal planet.

9 минут назад
Мда,раз уж на путевку для ветерана не нашлось денег,что уж про приют для животных говорить.
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Фрэнк Гудвин

14 минут назад
То, что предприниматель пожелал остаться неизвестным, говорит о том, что денег он дал от души, а не для самопиара. Благородный человек, спасибо ему.
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Сбагрили

14 минут назад
Какой санаторий в 94 года? Он дорогу переживет?
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^_^

15 минут назад
нужно создать какой-нибудь фонд, ага и ещё пару фондов, что бы они контролировали предыдущие фонды))))
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Тьфу, позорница

16 минут назад
Позор дочери Елене Ляховой, не могла с пенсии которую забирает, 32 тыс.найти.
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нужно создать какой-нибудь фонд

17 минут назад
раз ситуация такая в законодательстве. Я,например, впервые услышал. Нужно помогать и контролировать целевое расходование.
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молодец

19 минут назад
так и надо помогать, раз государство у нас такое...
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Дык +

19 минут назад
Всеобщая благодарность и признание! Прямая противоположность нашим чиновникам, которые много светятся перед камерами и ничего не делают!
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