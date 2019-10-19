Сергей Машнин: «Наш план на матч сработал» (ВИДЕО)

Кроме того, тренер-победиитель признался, что у него нет рецепта извечных побед над "Строгино".

Главный тренер набравшего в последнее время ход «Металлурга» Сергей Машнин на пресс-конференции подвел итог победного матча со «Строгино» - 2:0.

- Игра получилась тяжелой, - поделился Машнин своим видением «по горячим» следам, - Но мы и не рассчитывали на легкий матч. Хорошо начали – контролировали мяч, забили гол. Потом начали совершать ошибки, и «Строгино» этим чуть не воспользовалось – нам стало тяжеловато. Соперник мне понравился – молодая команда, хорошо держит мяч. В перерыве пришлось внести коррективы. Главным было строго сыграть в обороне и забить второй гол. В итоге так и получилось. Во втором тайме наши футболисты располагались чуть ближе к своим воротам. Сами создавали голевые моменты, один из них реализовали. Наш план сработал.

- Ваша команда постоянно обыгрывает «Строгино» (в этом календарном году уже в третий раз, прим. ред.). Вы каждый раз придумываете новый сценарий для игры или пользуетесь какими-то проверенными лекалами?

- Никаких лекал нет. Каждый матч – это совершенно новая история.

Остается добавить, что «Металлург» и «Строгино» в чемпионатах России провели 6 матчей, и во всех победителями вышли липчане, ни разу (!) не пропустив от подмосковной команды. Разница мячей 10-0 в пользу «Металлурга».