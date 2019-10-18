В подвале жилого дома полицейские нашли питомник конопли

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В рамках оперативно–профилактической операции «Мак–2019» сотрудниками наркоконтроля задержан житель Добровского района, который оборудовал в подвале своего дома питомник по выращиванию наркосодержащей конопли.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские обнаружили в подвале более 20 горшков с коноплей и 170 граммов марихуаны.



В придомовом помещении мужчина оборудовал нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Сотрудниками полиции были обнаружены канистры, бутылки с кислотой, используемые при изготовлении психотропного вещества. Изготовленные кустарным способом наркотики мужчина продавал в Липецке.



Мужчину задержали в Липецке при доставке наркотиков. Полицией возбуждены уголовные дела по незаконным изготовлении, хранении и сбыте наркотиков.

