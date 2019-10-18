Происшествия

сегодня, 16:44

В подвале жилого дома полицейские нашли питомник конопли

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#наркотики #конопля
В подвале жилого дома полицейские нашли питомник конопли
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В рамках оперативно–профилактической операции «Мак–2019» сотрудниками наркоконтроля  задержан житель Добровского района, который оборудовал в подвале своего дома питомник по выращиванию наркосодержащей конопли.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские обнаружили в подвале более 20 горшков с коноплей и 170 граммов марихуаны.

В придомовом помещении мужчина оборудовал нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Сотрудниками полиции были обнаружены канистры, бутылки с кислотой, используемые при изготовлении психотропного вещества. Изготовленные кустарным способом наркотики мужчина продавал в Липецке.

Мужчину задержали в Липецке при доставке наркотиков. Полицией возбуждены уголовные дела по незаконным изготовлении, хранении и сбыте наркотиков.
5 668
#наркотики #конопля

Комментарии (5)

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Голь

12 минут назад
на выдумки хитра !
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Хендай Москаль

22 минуты назад
Обидно , досадно но ожидаемо
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Качанок

30 минут назад
В этом твоя и сущность. Хорошего вечера.
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Инопланетянин

сегодня, 17:25
Канаплю он по научной целью , как изчезающий вид для потомков . А химия для оприскивания растении
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Психиатрическая клиника "Маяк"

сегодня, 17:09
)))
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