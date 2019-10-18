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Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

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Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить. Таким образом, в стране хотят снизить пагубное влияние на окружающую среду и ее загрязнение пластиком. 

«Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — отметили в свою очередь в Минприроды. 

Как сообщают «Известия», первой мерой для постепенного отказа от пакетов стало отмена их бесплатной раздачи. В крупных магазинах их стали продавать отдельно, что весьма сильно повлияло на спрос. Однако на данный момент для решения проблемы распространения полиэтиленовых пакетов нужно найти им замену. 

В Ассоциации компаний розничной торговли предложили три возможных варианта: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки. 

В ассоциации «Чистая страна» полный запрет на использование пластиковых пакетов сочли бессмысленным. Более эффективными могут стать экономические меры дестимулирования. К примеру, если пластиковые пакеты будут дороже, чем бумажные, то их просто не станут так активно покупать.  
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