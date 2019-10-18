Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить. Таким образом, в стране хотят снизить пагубное влияние на окружающую среду и ее загрязнение пластиком.





Как



В Ассоциации компаний розничной торговли предложили три возможных варианта: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки.



В ассоциации «Чистая страна» полный запрет на использование пластиковых пакетов сочли бессмысленным. Более эффективными могут стать экономические меры дестимулирования. К примеру, если пластиковые пакеты будут дороже, чем бумажные, то их просто не станут так активно покупать.

«Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — отметили в свою очередь в Минприроды.Как сообщают «Известия» , первой мерой для постепенного отказа от пакетов стало отмена их бесплатной раздачи. В крупных магазинах их стали продавать отдельно, что весьма сильно повлияло на спрос. Однако на данный момент для решения проблемы распространения полиэтиленовых пакетов нужно найти им замену.В Ассоциации компаний розничной торговли предложили три возможных варианта: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки.В ассоциации «Чистая страна» полный запрет на использование пластиковых пакетов сочли бессмысленным. Более эффективными могут стать экономические меры дестимулирования. К примеру, если пластиковые пакеты будут дороже, чем бумажные, то их просто не станут так активно покупать.