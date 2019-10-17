Происшествия
17 минут назад
Липчанин перевозил наркотики в коробке из-под каши «Геркулес»
2 123
По пути из Москвы в Махачкалу дилера взяли с поличным
Богучарский районный суд Воронежской области приговорил 22-летнего жителя Липецкой области к 9 годам 6 месяцам исправительной колонии за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает РИА «Воронеж».
Липчанин по телефону договорился с неустановленным лицом о покупке наркотиков в долг 2 февраля. В Московской области он забрал из тайника «синтетику» весом 2 кг 988 г, упакованную в коробку с надписью «Геркулес». Реализовать наркотики парень планировал в Махачкале. Автомобиль Ford молодого человека задержали на стационарном посту в Богучарском районе 8 февраля.
По просьбе липчанина суд проходил в присутствии присяжных заседателей. Все единогласно признали вину подозреваемого. Приговор вынесли по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).
Фото: 116almet.ru
Липчанин по телефону договорился с неустановленным лицом о покупке наркотиков в долг 2 февраля. В Московской области он забрал из тайника «синтетику» весом 2 кг 988 г, упакованную в коробку с надписью «Геркулес». Реализовать наркотики парень планировал в Махачкале. Автомобиль Ford молодого человека задержали на стационарном посту в Богучарском районе 8 февраля.
По просьбе липчанина суд проходил в присутствии присяжных заседателей. Все единогласно признали вину подозреваемого. Приговор вынесли по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).
Фото: 116almet.ru
2 123
Муслим
Плевать