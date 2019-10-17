Происшествия

17 минут назад

Липчанин перевозил наркотики в коробке из-под каши «Геркулес»

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#наркотики
Липчанин перевозил наркотики в коробке из-под каши «Геркулес»

По пути из Москвы в Махачкалу дилера взяли с поличным

Богучарский районный суд Воронежской области приговорил 22-летнего жителя Липецкой области к 9 годам 6 месяцам исправительной колонии за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает РИА «Воронеж».

Липчанин по телефону договорился с неустановленным лицом о покупке наркотиков в долг 2 февраля. В Московской области он забрал из тайника «синтетику» весом 2 кг 988 г, упакованную в коробку с надписью «Геркулес». Реализовать наркотики парень планировал в Махачкале. Автомобиль Ford молодого человека задержали на стационарном посту в Богучарском районе 8 февраля.

По просьбе липчанина суд проходил в присутствии присяжных заседателей. Все единогласно признали вину подозреваемого. Приговор вынесли по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).

Фото: 116almet.ru

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#наркотики

Комментарии (2)

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Муслим

2 минуты назад
Отделить ему голову от туловища.
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Плевать

3 минуты назад
Ну так когда расстрел начнётся? Или властьнедоимушие за себя б здят?
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