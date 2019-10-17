Спорт

34 минуты назад

Липецкий марафон вошёл в Календарь Национального бегового движения в России

4 150
#Липецкий марафон
Липецкий марафон вошёл в Календарь Национального бегового движения в России
Липецкий марафон вошёл в Календарь Национального бегового движения в России. Это проект Всероссийской федерации легкой атлетики, запущенный в 2015 году. Он направлен на популяризацию любительского бега в России и увеличение количества ярких и современных беговых событий, сертифицированных по единым европейским стандартам качества и безопасности.

- По итогам проведения марафона Липецк получил высочайшую оценку национального бегового движения 4+. Также согласно потребительской оценке спортивного события Липецкий марафон получил 9,2 балла из 10. Ранее Липецкая область не попадала в календарь Национального бегового движения, - сообщили в пресс-служба администрации региона.

«Развитие и популяризация массового бега – один из наиболее приоритетных проектов Всероссийской федерации легкой атлетики, поскольку в рамках проведения именно таких соревнований наиболее органичным образом происходит знакомство и приобщение населения к занятиям физической культурой и спортом. В проекте Национального бегового движения сегодня участвуют 56 регионов России, в том числе Липецкая область. Благодаримвас за оказанную поддержку проведению Первого международного «Липецкого марафона». Уверены, что проведение яркого спортивно-массового праздника стало важной вехой в развитии массового спорта города», - говорится в письме главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову от руководителя проектного офиса НБД Андрея Кричмара.

- По мнению специалистов, включение Липецкого марафона в календарь Национального бегового движения в России - это большой задел на будущее. В ближайшие годы,по самым скромным оценкам, в Липецк приедут атлеты более чем из 200 городов РФ, - надеются в областной администрации.

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#Липецкий марафон

Комментарии (4)

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Липецкий

1 минуту назад
Марафон вошёл в календарь болтососов и лезбух высшей категории
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Физкультурник

3 минуты назад
Отлично! А как же весенний полумарафон?
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МестныйЯ

6 минут назад
Лазарь, слова то есть, только они все матом...
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Лазарь

13 минут назад
Нет слов.
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