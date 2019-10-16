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11 минут назад

Подозреваемые в смертельной драке арестованы

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#драка #побои #арест
Подозреваемые в смертельной драке арестованы

Биатлониста забили до смерти.

Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого. Перед заседанием Шмелев рассказал журналистам, что приезжал в больницу к погибшему и частично признал свою вину. Он также признался, что в момент драки находился в состоянии опьянения, пишет РБК. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ночью 15 сентября Шилов и Шмелев поругались со своим знакомым — биатлонистом Дмитрием Сисигиным. Ссора произошла во время телефонного разговора, но сразу после мужчины поехали к Сисигину домой и жестоко избили его. Потерпевшего доставили в больницу, однако несмотря на все усилия врачей, он умер, сообщает ТАСС. По данным телеканала "Россия-24", Андрей Шилов - сын председателя Емельяновского поселкового совета депутатов и бывшей судьи Емельяновского районного суда.
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#драка #побои #арест

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