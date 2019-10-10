Общество

22 минуты назад

«Мисс зоопарк» и «Мистер зоопарк 2019» стали зебра и ослик

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#зоопарк #конкурс красоты
«Мисс зоопарк» и «Мистер зоопарк 2019» стали зебра и ослик

Подведены итоги конкурса красоты в липецком зоопарке

Подведены итоги 15-го конкурса красоты среди животных Липецкого зоопарка. Победителем в номинации «Мисс зоопарк 2019» стала зебра Ванда, а «Мистером зоопарк 2019» ослик Жорик, сообщили в зоопарке.

Интересно, что ослик и зебра состоят, так сказать, "в отношениях". В этом году они воспроизвели на свет сенсацию - зеброида.



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#зоопарк #конкурс красоты

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