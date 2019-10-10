Общество
22 минуты назад
«Мисс зоопарк» и «Мистер зоопарк 2019» стали зебра и ослик
Подведены итоги конкурса красоты в липецком зоопарке
Подведены итоги 15-го конкурса красоты среди животных Липецкого зоопарка. Победителем в номинации «Мисс зоопарк 2019» стала зебра Ванда, а «Мистером зоопарк 2019» ослик Жорик, сообщили в зоопарке.
Интересно, что ослик и зебра состоят, так сказать, "в отношениях". В этом году они воспроизвели на свет сенсацию - зеброида.
Интересно, что ослик и зебра состоят, так сказать, "в отношениях". В этом году они воспроизвели на свет сенсацию - зеброида.