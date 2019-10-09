Общество
сегодня, 16:27
В центре Липецка забил гейзер
На улице Толстого - коммунальная авария.
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В Липецке напротив здания по улице Толстого, 1 сегодня забил горячий источник. По словам очевидцев, само здание осталось без тепла, но пока никакие аварийные работы не ведутся - ищут хозяев трубы.
Тем временем в здании уже затопило подвал, а пар поднимается до четвёртого этажа.
Тем временем в здании уже затопило подвал, а пар поднимается до четвёртого этажа.
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