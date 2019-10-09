Общество

сегодня, 16:27

В центре Липецка забил гейзер

8 1103
#ЖКХ
В центре Липецка забил гейзер

На улице Толстого - коммунальная авария.

Загрузка плеера
В Липецке напротив здания по улице Толстого, 1 сегодня забил горячий источник. По словам очевидцев, само здание осталось без тепла, но пока никакие аварийные работы не ведутся - ищут хозяев трубы.

Тем временем в здании уже затопило подвал, а пар поднимается до четвёртого этажа.
8 1103
#ЖКХ

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

яяя

17 минут назад
улица мичурина дома28 б и г одни раскопки когда же кончится безобразия когда закроют все около28г проходить страшно можно свалиться в яму
ответить

Ну ну

29 минут назад
Труба не мая, балкон не мой, с жкх взятки глатки, только цены знают как поднять и все
ответить

Пенсионер

41 минуту назад
Чей труба не моя труба . Город чудес , если появится Заваркина можно и чифирчик забацать.
ответить

весёлый

53 минуты назад
Надо раньше давать было тепло за две недели ,проверять трубы под давлением
ответить

комар

53 минуты назад
Это включили фонтан.
ответить

Артурчик

53 минуты назад
Народный мэр давно в столице, но дело его живет и побеждает.
ответить

007

53 минуты назад
Чейт она моя
ответить

Ясь

сегодня, 16:39
Сегодня утром забил фонтан у меня из-под одеяла. Снился эротический сон
ответить

Еще в рубрике

Рекорд по покусанным липчанам клещам в этом году не покорился
#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма
1
Рекорд по покусанным липчанам клещам в этом году не покорился

35 минут назад

Общество
В Липецкой области родилась 91 пара близнецов
#близнецы #рождаемость
7
В Липецкой области родилась 91 пара близнецов

сегодня, 16:37

Общество
13 октября в Липецке изменится схема движения общественного транспорта
#транаспорт #марафон
7
13 октября в Липецке изменится схема движения общественного транспорта

сегодня, 16:11

Общество
Черви в школьном супе: месть или дикость?
#питание #школа
27
Черви в школьном супе: месть или дикость?

сегодня, 15:07

Общество
Арнольд Шварценеггер поздравил «Ретро FM» с 30-миллионной аудиторией
#Ретро FM
Арнольд Шварценеггер поздравил «Ретро FM» с 30-миллионной аудиторией

сегодня, 14:25

Общество
Департамент образования мэрии Липецка возглавила Светлана Бедрова
#образование
78
Департамент образования мэрии Липецка возглавила Светлана Бедрова

сегодня, 14:15

Общество