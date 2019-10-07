Происшествия

30 минут назад

Разрушителей памятников археологии оштрафовали на 20 тысяч рублей

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#археология #штраф
Разрушителей памятников археологии оштрафовали на 20 тысяч рублей

Прокуратура Чаплыгинского района в рамках проверки информации Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области о повреждении культурного слоя на объекте археологического наследия приняла меры, направленные на привлечение к ответственности виновных лиц.

Как сообщал GOROD48, минувшим летом, без согласования с Управлением по охране объектов культурного наследия Липецкой области в городском парке Чаплыгина, на месте расположения остатков крепости «Ораниенбург», 1703-го года постройки, были проведены земляные работы, в результате которых был снят верхний слой почвы.

Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия влечет административную ответственность.

По результатам проверки прокурор возбудил административное дело в отношении ответственного за проведение работ должностного лица.

На основании акта прокурорского реагирования суд привлек должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Одновременно с этим, в адрес главы администрации города внесено представление, в соответствии с требованиями которого виновное лицо наказано в дисциплинарном порядке, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

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#археология #штраф

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