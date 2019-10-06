сегодня, 21:01
Роман Кришталь: «В меня стреляли автоподставщики»
На своей страничке в «ВКонтакте» Роман Кришталь подробно рассказал всю предысторию и момент стрельбы по своему авто пассажиром мотоцикла.
Водитель мотоцикла и пассажир были госпитализированы. Водитель «Кавасаки» позже скончался в больнице от травм.
На своей странице в «ВКонтакте» Роман Кришталь описал все с начала и до конца трагического инцидента, и со своей стороны рассказал о причинах произошедшего.
В данный момент идет расследование инцидента.
- По данному инциденту возбуждено одно уголовное дело о хулиганстве, в котором потерпевшим признан Роман Кришталь, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. Правовая оценка ДТП с участием мотоцикла и автомобиля «Рено Дастер» еще не дана: экспертам придется провести массу исследований, в том числе — изучить записи камер видеонаблюдения. Именно по результатам этих экспертиз будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела по ДТП. Пока правозащитник Роман Кришталь процессуально никакого отношения к аварии не имеет.
Гостья
йож
Аноним
МИРОТВОРЕЦ
Аноним
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Липчанин
Липчанин
Гость
Кришталь