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Роман Кришталь: «В меня стреляли автоподставщики»

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#Кришталь #покушение #
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Роман Кришталь: «В меня стреляли автоподставщики»

На своей страничке в «ВКонтакте» Роман Кришталь  подробно рассказал всю предысторию и момент стрельбы по своему авто пассажиром мотоцикла.

Как сообщал GOROD48, утром 26 сентября на площади Франценюка мотоцикл «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». В результате аварии смертельные травмы получил 36-летний водитель мотоцикла. Пассажира «Кавасаки» госпитализировали. Эта авария стала окончанием погони начавшейся на Грязинской трассе. Там, по словам липецкого автоюриста Романа Кришталя, мотоциклисты обстреляли его автомобиль «Мерседес» из травматического пистолета. Кришталь отвели огнем из своего травматического оружия, и бросился за мотоциклистами в погоню. «Мерседес» и «Кавасаки» промчались по площади и проспекту Мира, при этом пассажир мотоцикла вел стрельбу по догонявшему их Кришталю. На площади Франценюка мотоцикл врезался в «Рено Дастер».

Водитель мотоцикла и пассажир были госпитализированы. Водитель «Кавасаки» позже скончался в больнице от травм.
На своей странице в «ВКонтакте» Роман Кришталь описал все с начала и до конца трагического инцидента, и со своей стороны рассказал о причинах произошедшего.





  В данный момент идет расследование инцидента.

- По данному инциденту возбуждено одно уголовное дело о хулиганстве, в котором потерпевшим признан Роман Кришталь, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. Правовая оценка ДТП с участием мотоцикла и автомобиля «Рено Дастер» еще не дана: экспертам придется провести массу исследований, в том числе — изучить записи камер видеонаблюдения.  Именно по результатам этих экспертиз будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела по ДТП. Пока правозащитник Роман Кришталь процессуально никакого отношения к аварии не имеет.


24 3296
#Кришталь #покушение #
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Комментарии (24)

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Гостья

50 секунд назад
Аноним. Согласна полностью.
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йож

1 минуту назад
Настя, иди в полицию,тебя там примут.
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Аноним

3 минуты назад
лена, Дура ты ! Если ты не знаешь за что они стреляли лучше бы помолчала бы , он их на деньги кинул . Люди квартиры продают чтобы ему деньги отдать , Кришталь не хороший человек , и надеюсь что он получит теперь по заслугам.
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МИРОТВОРЕЦ

5 минут назад
кстати да.... в одной из первых статей про инцидент были слова что он задел мотоцикл .... и на фото которого уже нет были следы на переднем бампере характерные под это!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Аноним

7 минут назад
Настя, если вы сможете выложить видео , где видно что Кришталь вытолкнул мотоцикл , вы восстановите справедливость ! Водитель мотоциклиста умер , у него остались двое маленьких деток , второй пассажир в сложном положении , и если вы все таки решите восстановить справедливость , вы сможете помочь Пассажиру мотоцикла !
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Интересно

9 минут назад
Интересно и довольно странно юрист все излагает. По его рассказу его значит кинули на деньги со страховкой, причем не один раз по его утверждению ( спрашивается, что же ты за юрист тогда?) И те кто кинул на него же и наехали вымогая деньги????? Очень интересно. И ещё, а почему когда юрист заплатил деньги автоподставщикам и понял что его обманули в суд не обратился и продолжал платить страховку другим автоподставщикам? Ну прям белый и пушистый. Значит люди, которые неправомерно получили у него деньги требовали зачем то ещё? Не вяжется. Больше похоже на то, что именно юрист обманул людей и что именно эти люди и хотели получить свое. Не хочу быть голословной, но от многих знакомых слышала о, мягко скажу, не очень порядочных действиях этого автоюриста. Ну и как бы то ни было ,ему никто не давал право устраивать погоню с перестрелкой в черте города
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Липчанин

12 минут назад
Денис, ты такая же мразь как и сам кришталь. Скоро сдохнет он.
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Липчанин

12 минут назад
Кришталь мошенник и сам автоподставщик, а эти нападавшие которых он кинул на бабки. Мразь он конченная, этот Кришталь.
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Гость

21 минуту назад
Как минимум травматическое оружие и лицензию у Юриста нужно изъять, так как самообороны в его действиях не было, однако он стрелял в горе мотоциклистов то есть применил без основательно оружие, к тому же водитель мерседеса нарушал все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. Ситуация мутная, как и сам автоюрист, с трудом верится в его правдивость....
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Кришталь

22 минуты назад
Если ты знал, что они поставщики, почему не написал заявление в полицию. Только не говори, что полиция не работает. Буду рад если они докажут твою причастность к этому ДТП.
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